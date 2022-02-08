Ardahan merkezli sigara kaçakçılığı operasyonunda 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Ardahan merkezli 5 ilde, sigara kaçakçılığına yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığının kentte sigara kaçakçılığının önlemesine yönelik yürüttüğü soruşturmalar kapsamında, Ardahan, Antalya, Van, Bingöl ve Erzurum'da 9 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 9 şüpheli yakalandı.
Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Kaynak: AA
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