Ardahan merkezli uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Ardahan merkezli uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

08.07.2022 09:56
Ardahan merkezli uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Ardahan merkezli Kars ve Erzurum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Ardahan merkezli Kars ve Erzurum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şubesi ekiplerinin koordinesinde, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Ardahan merkezli 3 ilde gözaltına alınan 6 zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si "uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan" tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Erzurum, Ardahan, Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ardahan merkezli uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Ardahan merkezli uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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