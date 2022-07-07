İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şubesi ekiplerinin koordinesinde, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Ardahan'ın yanı sıra Kars ve Erzurum 'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Kaynak: AA

Jandarma, Erzurum, Ardahan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ardahan merkezli uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı - Son Dakika

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