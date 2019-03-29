Ardahan Muhtarlık Seçimlerinin Sembolik Adayı Çağatay'dan Çikolata Vaadi

Muhtarlık seçimlerinin sembolik adayı Çağatay'dan çikolata vaadiARDAHAN'ın Ardahan'ın Damal ilçesine bağlı Otağlı köyünde, 5 yaşındaki Çağatay Amanak'ın sembolik muhtarlık adaylığını açıkladığı ve büyük beğeni toplayan videosu ardından, vaatlerini açıkladığı ikinci videosu da büyük ilgi gördü.

Muhtarlık seçimlerinin sembolik adayı Çağatay'dan çikolata vaadi



ARDAHAN'ın Ardahan'ın Damal ilçesine bağlı Otağlı köyünde, 5 yaşındaki Çağatay Amanak'ın sembolik muhtarlık adaylığını açıkladığı ve büyük beğeni toplayan videosu ardından, vaatlerini açıkladığı ikinci videosu da büyük ilgi gördü.



Damal İlçesine bağlı Otağlı köyünde 5 yaşındaki Çağatay Amanak'ın sembolik muhtarlık adaylığını açıkladığı video, sosyal medyada beğeni topladı. Minik Çağatay'ın büyük ilgi gören muhtar adaylığı videosundan sonra vaadleriyle ilgili videosu da yayınlandı. Sempatik tavırlarıyla kravat takıp ceket giyinerek köy meydanında arkadaşları ile gezerek köylülere vaatlerini açıkladı. Amanak, Arkadaşlarımdan oy istiyorum, yol yaptıracağım, su getireceğim, Yolları parke döşettireceğim, ev yaptıracağım, yol yaptıracağım, bunun için arkadaşlarım, Eren, Sude, Toprak, Eren'in abilerinden destek istiyorum. Çocuklara çikolata ve kitap dağıtacağım dedi.



Küçük muhtar adayı Amanak konuşması sonrasında 'alkış zamanı' diyerek arkadaşlarının kendisini alkışlamalarını istedi. Küçük muhtar adayının sempatik hareketleri sosyal medya takipçileri tarafından büyük beğeni topladı.

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