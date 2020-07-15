ARDAHAN Nesli tükenmekte olan alaca sansar Ardahan'da görüldü - Son Dakika

ARDAHAN Nesli tükenmekte olan alaca sansar Ardahan'da görüldü
Nesli tükenmekte olan alaca sansar Ardahan'da görüldüARDAHAN'da nesli tükenmekte olan alaca sansar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Nesli tükenmekte olan alaca sansar Ardahan'da görüldü
ARDAHAN'da nesli tükenmekte olan alaca sansar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Merkeze bağlı Akyaka Köyünde yaşayan Vedat Özgür, arazide alaca sansarını gördü. Özgür, eşilen topraktan başını uzatan alaca sansarının bu anlarını cep telefonuna kaydetti. Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) dünyada nesli tükenme riski yüksek olan türleri sınıflandırdığı 'Kırmızı Liste' kategorisinde yer alan alaca sansarı görüntülendikten sonra yuvasına döndü. Siyah-beyaz renkli sansarı görünce önce şaşırdığını belirten Vedat Özgür, "Tarlada, yuvasından çıkan bir sansar gördüm. Diğerlerinden rengi farklıydı. Hemen cep telefonum ile alaca sansarı görüntüledim. Yuvasından dışarı çıkmaya çalışan alaca sansar etrafı gözetledikten sonra yuvasına çekildi" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 09:39 Kaynak: DHA
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