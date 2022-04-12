Ardahan nisan ayında beyaza büründü - Son Dakika
Üye Girişi

Ardahan nisan ayında beyaza büründü

12.04.2022 13:28

Ardahan nisan ayında beyaza büründü Ardahan'da etkili olan soğuk hava karı beraberinde getirdi.

Ardahan nisan ayında beyaza büründü

ARDAHAN - Ardahan'da etkili olan soğuk hava karı beraberinde getirdi. Kar yağışının ardından yollar, otomobiller karla kaplandı.

Nisan ayının ortalarına gelinirken havaların düzensiz hali, vatandaşları sokağa çıkarken tedbir almaya zorluyor. Kent merkezinde öğlen saatlerinde başlayan sağanak kar yağışı hazırlıksız vatandaşlara zor anlar yaşatırken, araçlar için de trafik sorununu beraberinde getirdi.

Kalorifer ve sobaların ateşlendiği Ardahan'da vatandaşlar, "Baharın sevinci kursağımızda kaldı. Karı hiç beklemiyorduk. Yaz gelir inşallah, bekliyoruz" dedi.

Ardahan nisan ayında beyaza büründü
Ardahan nisan ayında beyaza büründü
Ardahan nisan ayında beyaza büründü

YORUMLAR
500
Erzincan'a Nisan ayının ortasında kar sürprizi Erzincan'a Nisan ayının ortasında kar sürprizi Niğde'de Nisan ayında kar sürprizi Niğde'de Nisan ayında kar sürprizi

Ardahan, Nisan, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ardahan nisan ayında beyaza büründü - Son Dakika


Son Dakika
13:20 MHP Lideri Bahçeli 'kalpsiz ve kapasitesiz' dediği Kılıçdaroğlu'na seslendi: Bizim adayımız belli, siz de çürük adayınızı açıklayın!
13:17 Mersin'de erkekleri 'cinsel birliktelik' vaadiyle dolandırıyorlardı! İşte oyunun sonu
13:09 Zelenski ve eşi ayrı mı yaşıyor? First Lady Olena Zelenski ilk kez konuştu
13:02 Seyyar satıcılar zamana ayak uyduruyor! İşte yol kenarında IBAN ile yapılan karpuz satışı
12:59 İmamoğlu'nun "Uğur getireceğim" dediği kulüp Süper Lig'in bitimine 6 hafta kala ligden düştü
12:53 Altay Bayındır'ın Fenerbahçe - Galatasaray derbisindeki rahatlığı sosyal medyada gündem oldu
12:38 Gülşen farklı bir sektöre el attı! Kazanacağı ücret dudak uçuklattı
12:33 Ekrem İmamoğlu gençlerle halı saha maçı yaptı! Performansı büyük beğeni topladı
12:28 Karar bugün çıkabilir! İşte emeklinin merakla beklediği ikramiye zammı için masadaki rakamlar
12:21 Polis hata yapan sürücüyü uyarmak istedi ama koltukta kimseyi bulamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 13:35:32. #1.12#
SON DAKİKA: Ardahan nisan ayında beyaza büründü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement