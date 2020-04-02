Ardahan Nisan'da beyaza büründü - Son Dakika

Yoğun kar yağışı nedeniyle yol ve kaldırımların yanı sıra ağaçlar ile park halindeki araçlar karla kaplandı.

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yerini geç saatlerde kar yağışına bıraktı. Aralıklarla yağan kar, sabah saatlerine kadar etkisini sürdürdü.

Ardahan 'da nisan ayının ikinci gününde etkili olan kar, kenti beyaza bürüdü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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