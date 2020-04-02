Ardahan Nisan'da beyaza büründü - Son Dakika

Ardahan Nisan'da beyaza büründü
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Ardahan'da nisan ayının ikinci gününde etkili olan kar, kenti beyaza bürüdü.
Ardahan'da nisan ayının ikinci gününde etkili olan kar, kenti beyaza bürüdü.
Kentte dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yerini geç saatlerde kar yağışına bıraktı. Aralıklarla yağan kar, sabah saatlerine kadar etkisini sürdürdü.
Yoğun kar yağışı nedeniyle yol ve kaldırımların yanı sıra ağaçlar ile park halindeki araçlar karla kaplandı.
Belediye ekipler karla mücadele çalışmasını sabahın erken saatlerinde başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 09:59 Kaynak: AA
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