Ardahan, nisan karıyla bembeyaz - Son Dakika

Kentte dün akşam aralıklara etkili olan yağmur, gece saatlerinde kar yağışına dönüştü. Kent merkezi, kısa sürede beyaza büründü. Bu sabah uyandıktan sonra evlerinin pencerelerinden bakanlar, nisan karının beyaz örtü oluşturmasına şaşırdığını söyledi. Belediye ekipleri, sabah saatlerinden itibaren kaldırımlarda biriken karları temizlemeye başladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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