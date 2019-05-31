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Ardahan Okuyor Projesi kapsamında Şehir Parkında kitap okuma etkinliği düzenlendi

2 saat önce

Ardahan Valiliği koordinesinde Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülen "Ardahan Okuyor Projesi" kapsamında Milli Egemenlik Parkında kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Ardahan Okuyor Projesi kapsamında Şehir Parkında kitap okuma etkinliği düzenlendi, System.String[]
Ardahan Valiliği koordinesinde Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülen "Ardahan Okuyor Projesi" kapsamında Milli Egemenlik Parkında kitap okuma etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Valimiz Mustafa Masatlı, Kurum Müdürleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Vali Mustafa Masatlı, kurum müdürleri, etkinlikte öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve vatandaşlarımızla birlikte kitap okudu. Etkinlik sonunda Vali Masatlı, öğrencilerle birlikte Drone kamerasına poz verdi.

Vali Mustafa Masatlı, Ardahan'da 174 kurumdaki 19 bin 200 öğrencinin "Ardahan Okuyor Projesi"ne dahil edildiğini belirterek, "Valiliğimizin koordinesinde yürütülen proje kapsamında, ilimizdeki 19 bin 200 öğrenci her gün bir saatini kitap okumaya ayırıyor. Bu projedeki temel amacımız öğrencilerimize okuma alışkanlığını yeniden kazandırmak ve kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak ve teknoloji bağımlılığınında önüne geçmeyi amaçlıyoruz. Gençler ve çocuklarımızında özellikle okuma alışkanlıklarını devam ettirmek istiyoruz. Bunun sürdürülebilir bir şekilde hayatlarının diğer dönemlerine de aktarmalarını hedefliyoruz. Söz konusu proje ile öğrencilerimize çok güzel bir alışkanlık kazandırmış olacağız. Ben projede bizlere katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi. - ARDAHAN
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 09:51 Kaynak: İHA
Ardahan Valiliği, Ardahan, Yaşam
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