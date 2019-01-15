Son Dakika Haberleri: Ardahan-Posof Kara Yolu Ulaşıma Kapandı

Ardahan-Posof Kara Yolu Ulaşıma Kapandı

1 saat önce

Ardahan-Posof kara yolu kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Ardahan-Posof Kara Yolu Ulaşıma Kapandı, System.String[]
Ardahan- Posof kara yolu kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Bölgede etkili olan yoğun kar ve tipi, Ardahan-Posof kara yolunun Ilgar dağı mevkisinde görüş mesafesini sıfıra düşürdü.

Kara yolları 183. Şube Şube şefliğinden yapılan açıklamada, söz konusu yolda yoğun kar ve tipinin ulaşımı aksattığı, bu nedenle yolun ulaşıma kapatıldığı bildirildi.

Kar yağışı, Ardahan- Şavşat kara yolunun Sahara ile Çıldır-Aktaş yolunun Mozeret mevkilerinde de etkisini sürdürüyor.

Yetkililer, söz konusu yolları kullanacak sürücülerin tedbirli olmalarını istedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 08:19 Kaynak: AA

Kar, Posof, Ardahan, Güncel
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