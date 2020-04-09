Ardahan Posof'ta bir köy karantinaya alındı - Son Dakika

Ardahan Posof'ta bir köy karantinaya alındı

ARDAHAN'ın Posof ilçesine bağlı Kol köyünde bazı kişilerde koronavirüs tespit edilmesi üzerine, köy 14 gün süreyle karantinaya alındı.

İlçeye bağlı Kol köyüne Bursa'dan gelen bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla salgının başka kişilere ve bölgeye yayılmasını önlemek için köye giriş ve çıkışlar 14 gün süreyle durduruldu. Jandarma ekiplerince giriş ve çıkışlara kapatılan köyde sağlık ekipleri kontrol yaparken, yapılan anonslarla da köylülerden dışarı çıkmamaları istendi.

Konuya ilgili Ardahan Valiliği'nden yapılan açıklamada, Coronavirüs ile mücadele kapsamında 9 Nisan 2020 tarihi itibariyle İlçe Umumi Hıfzıssıha Meclis kararı ile Posof ilçesi Kol köyü için 14 gün süre ile karantina tedbiri uygulanması kararlaştırılmıştır denildi.