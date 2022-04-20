Ardahan protokolü, jandarma ve korucularla ile iftarda buluştu - Son Dakika
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Ardahan protokolü, jandarma ve korucularla ile iftarda buluştu

20.04.2022 09:28
Ardahan protokolü, jandarma ve korucularla ile iftarda buluştu

Ardahan il protokolü, İl Jandarma Komutanlığı personeli ve güvenlik korucularını ziyaret ederek birlikte iftar açtı.

Ardahan il protokolü, İl Jandarma Komutanlığı personeli ve güvenlik korucularını ziyaret ederek birlikte iftar açtı.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, İl Jandarma Komutanı Ali Naci Aldemir ve kurum müdürleriyle birlikte İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği iftar programına katılarak; er, erbaş ve korucularla birlikte iftar açtı.

İftarın ardından konuşan Vali Hüseyin öner, Jandarma teşkilatının, devletin menfaatlerinin korunması için çok çeşitli görevleri başarıyla ifa ettiğini belirterek, er, erbaş ve korucularında bu görevlerin önemli birer parçası olduğunu söyle.

Konuşmasında er ve erbaş ailelerine selam da gönderen Vali Öner,

"İçinde bulunduğumuz bu mübarek Ramazan ayının 18. Gününde ilimizin asayiş ve emniyet hizmetleri için fedakarca görev yapan, kanunların hayat bulması, hukukun egemen olması, toplumun ve milletin, dolayısıyla devletimizin menfaatlerinin korunması için çok çeşitli görevleri başarıyla ifa eden Jandarma Teşkilatımızın siz değerli mensupları ile buluştuk, bir araya geldik. Biraz önce sıraladığımız, devletimizin, milletimizin, vatandaşlarımızın hak ve menfaatlerini koruma, kanunların uygulanmasını sağlama, toplumun huzur ve güven içinde yaşamasını temin etmek, asayiş ve güvenlik hizmetlerini en iyi şekilde yerine getirirken muvazzaf personelimizle birlikte, vatani görevini yerine getiren, askerlik hizmetini de yapan kahraman askerlerimizden de istifade ediyoruz. Sizler vatani görevinizi yerine getirirken, aynı zamanda halkımızın, vatandaşlarımızın yaşamını çok ilgilendiren, çok değerli bir hizmetin, görevinde bir parçası oluyorsunuz. Bugün huzurla buluştuğumuz, bir ve beraber olduğumuz, nimetleri paylaştığımız, güzellikleri paylaştığımız bu sofralarda, iftarlarda sizin katkılarınız çok. Şehrimizin huzur ve selametindeki üstün gayretleriniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Sizlerden ayrıca ailelerinize bizim selamlarımızı iletmenizi rica ediyorum. Bu vesileyle Ramazan ayınızı tebrik ediyor, Allah'tan sizlere sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum." - ARDAHAN

Ardahan protokolü, jandarma ve korucularla ile iftarda buluştu
Ardahan protokolü, jandarma ve korucularla ile iftarda buluştu
Ardahan protokolü, jandarma ve korucularla ile iftarda buluştu
Ardahan protokolü, jandarma ve korucularla ile iftarda buluştu

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İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Ardahan, İftar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ardahan protokolü, jandarma ve korucularla ile iftarda buluştu - Son Dakika


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