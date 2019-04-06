Ardahan Sanatçı Başkandan Konserli Kutlama

Sanatçı başkandan konserli kutlama CHP
'den Ardahan
Belediye Başkanlığına seçilen Türk halk müziği sanatçısı Faruk Demir
, mazbatasını aldıktan sonra hemşehrilerine mini bir konser verdi.
DSP eski Ardahan Milletvekili, Türk halk müziği sanatçısı Faruk Demir, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kullanılan oyların yüzde 50.96'sını alarak yeni belediye başkanı oldu. CHP, 25 yıl aradan sonra ilk kez başkan çıkardı. Dün saat 17.00'de Ardahan Adliyesine giderek Merkez
İlçe Seçim Kurulu Başkanı Barış Durgun'dan mazbatasının alan CHP'li Belediye Başkanı Faruk Demir, daha sonra belediye binasına geçerek AK Partili Faruk Köksoy
'dan görevi devraldı. Devir teslim töreni ardından kutlamaların yapıldığı Milli Egemenlik Parkına geçen yeni başkan Faruk Demir, kendisini bekleyen kalabalığa seslendi. Demir, Farklı bir belediyecilik anlayışıyla hizmet edeceğiz. Baharınız hayırlı olsun. Elimden tutun Ardahan'ı yeni bir vizyonla, aşın, işin her kesin karnı tok, sırtı pek, kendi kaynaklarıyla yetinen bir Ardahan yapalım. Siz görevinizi yaptınız beni seçtiniz, şimdi görev sırası bende. Ben sıradan biri değilim, sıradan bir belediyecilik yapmayacağım. Bizim derdimiz koltuk, makam değil. Şimdi derdimiz Ardahan'ı bir makama çıkarmaktır dedi.
Türk Halk Müziği sanatçısı olan başkan Faruk Demir konuş sonrası hemşehrilerine mini bir konser verdi. Başkan Demir ilk konserinde toplanan kalabalığa 'Sarı Saçlım Mavi Gözlüm' ve 'Ben yoruldum Hayat' şarkılarını seslendirdi. Vatandaşlar tarafından coşkuyle izlenen Faruk Demir, daha sonra tören alanını dolduranlarla halay çekti.