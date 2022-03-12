Ardahan-Şavşat ile Çıldır-Aktaş kara yolları tır geçişine açıldı - Son Dakika
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Ardahan-Şavşat ile Çıldır-Aktaş kara yolları tır geçişine açıldı

12.03.2022 15:08
Ardahan-Şavşat ile Çıldır-Aktaş kara yolları tır geçişine açıldı

Ardahan-Şavşat ile Çıldır-Aktaş kara yollarında tır geçişine izin verilmeye başlandı.

Ardahan-Şavşat ile Çıldır-Aktaş kara yollarında tır geçişine izin verilmeye başlandı.

İl genelinde etkisini sürdüren kar ve tipi, yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalara yol açıyor.

Yoğun kar ve tipinin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle dün tırların geçişine kapatılan Ardahan-Şavşat ve Çıldır-Aktaş kara yolları, Karayolları ekiplerinin çalışması ve tipinin dinmesiyle açıldı.

Gürcistan sınırındaki Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı nedeniyle Çıldır-Aktaş ve Ardahan'ı Karadeniz'e bağlaması dolayısıyla Ardahan-Şavşat kara yolları, tırlar için önemli güzergahlar arasında yer alıyor.

Yüksek kesimlerdeki kara yollarını kullanacak sürücülerden takoz, çekme halatı ve zincir bulundurmaları istendi.

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Kaynak: AA

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