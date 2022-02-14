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Ardahan-Şavşat kara yolu çığ nedeniyle yeniden ulaşıma kapandı - Son Dakika

Ardahan-Şavşat kara yolu çığ nedeniyle yeniden ulaşıma kapandı

14.02.2022 14:13
Ardahan-Şavşat kara yolu çığ nedeniyle yeniden ulaşıma kapandı

Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara Geçidi, ikinci kez düşen çığ yüzünden yeniden ulaşıma kapandı.

Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara Geçidi, ikinci kez düşen çığ yüzünden yeniden ulaşıma kapandı.

Sabah saatlerinde meydana gelen çığın ardından ulaşıma kapanan ve ekiplerin çalışmasıyla açılan söz konusu kara yolunun 2 bin rakımlı Sahara Geçidi mevkisine ikinci kez çığ düştü.

Çığ yüzünden yol yeniden ulaşıma kapandı.

Karayolları 183. Şube Şefliğine bağlı ekipler, yolu tekrar ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

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Ardahan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ardahan-Şavşat kara yolu çığ nedeniyle yeniden ulaşıma kapandı - Son Dakika


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