Ardahan-Şavşat kara yolu kar nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı - Son Dakika

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Ardahan-Şavşat kara yolu kar nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı
6 saat önce
Ardahan'da yoğun kar ve tipi nedeniyle Ardahan-Şavşat kara yolu, geçici süreyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 09:42 Kaynak: AA
Ardahan'da yoğun kar ve tipi nedeniyle Ardahan- Şavşat kara yolu, geçici süreyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, bölgede yoğun kar ve tipinin etkili olduğu belirtildi.
Kentin yüksek kesimlerinde ulaşımda aksamalar yaşandığına dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara Geçidi mevkisinde meydana gelen kar ve tipi nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişi, geçici süreliğine durdurulmuştur."
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