Ardahan-Şavşat kara yolu kar nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ardahan-Şavşat kara yolu kar nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı - Son Dakika

Ardahan-Şavşat kara yolu kar nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı

6 saat önce

Ardahan'da yoğun kar ve tipi nedeniyle Ardahan-Şavşat kara yolu, geçici süreyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.

Ardahan-Şavşat kara yolu kar nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı, System.String[]

Ardahan'da yoğun kar ve tipi nedeniyle Ardahan- Şavşat kara yolu, geçici süreyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, bölgede yoğun kar ve tipinin etkili olduğu belirtildi.

Kentin yüksek kesimlerinde ulaşımda aksamalar yaşandığına dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara Geçidi mevkisinde meydana gelen kar ve tipi nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişi, geçici süreliğine durdurulmuştur."

Ardahan, Şavşat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 09:42 Kaynak: AA
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