Ardahan-Şavşat kara yolu tamamen ulaşıma açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Ardahan-Şavşat kara yolu tamamen ulaşıma açıldı

25.03.2022 13:44

Olumsuz hava koşulları yüzünden önceki gün kapanan Ardahan-Şavşat kara yolu, tamamen ulaşıma açıldı.

Olumsuz hava koşulları yüzünden önceki gün kapanan Ardahan-Şavşat kara yolu, tamamen ulaşıma açıldı.

İl genelinde bir süredir etkili olan kar yağışı ve tipi sebebiyle önceki gün tamamen ulaşıma kapatılan Ardahan-Şavşat kara yolunda, Karayolları ekiplerince kar temizleme, tuzlama ve yol genişletme çalışması başlatıldı.

Bu sırada Sahara mevkisine çığ düşen ve şehri Karadeniz'e bağlayan yol, çığla gelen karların ekiplerce temizlenmesi ve tipinin etkisini kaybetmesiyle dün otomobil ve hafif tonajlı araçların geçişine açıldı. Bu süreçte ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmedi.

Ekiplerce sürdürülen çalışmalar sonrası ağır tonajlı araçların da geçişine izin verilen yoldaki ulaşım normale döndü.

Ardahan-Şavşat kara yolu tamamen ulaşıma açıldı
Ardahan-Şavşat kara yolu tamamen ulaşıma açıldı
Ardahan-Şavşat kara yolu tamamen ulaşıma açıldı
Ardahan-Şavşat kara yolu tamamen ulaşıma açıldı

YORUMLAR
500
Ardahan-Şavşat kara yolu tipi nedeniyle trafiğe tamamen kapandı Ardahan-Şavşat kara yolu tipi nedeniyle trafiğe tamamen kapandı Kar nedeniyle ulaşıma kapatılan Ardahan-Şavşat kara yoluna çığ düştü Kar nedeniyle ulaşıma kapatılan Ardahan-Şavşat kara yoluna çığ düştü

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ardahan-Şavşat kara yolu tamamen ulaşıma açıldı - Son Dakika


Son Dakika
14:19 Fenerbahçe'de kriz büyüyor! Kadro dışı bırakılan Mesut Özil'den ilk açıklama: Haberim yoktu, antrenmana gelme dediler
14:14 Alparslan Kuytul destekçileri Adana'nın ardından şimdi de Şanlıurfa'da eylem yapıyor!
14:08 Bomba iddia: Buket Aydın, oyuncu Demet Özdemir'in eski sevgilisi Yaman Taciroğlu ile yeni aşka yelken açtı!
13:46 Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz'ı yalnız bırakmadı! Maçın ardından gelen eleştirilere gönderme yaptı
13:44 Kayseri'de tezgaha geçip pastırma kesen Akşener, gelen soruya verdiği cevapla herkesi güldürdü: Uyanık seni
13:26 Kayıp aranırken, kıskançlık cinayetine kurban gittiği anlaşılmıştı! Sanıktan inanılmaz savunma: O kadın eskort, eskortu kıskanmam!
13:21 Erdoğan, S-400 tartışmalarına son noktayı koydu: Bunlar savunma noktasında bizim kendi malımızdır
13:15 İsviçreli milyoner "para sorun değil" dedi ve yüzlerce Ukraynalıyı özel uçakla ülkesine taşıdı
12:20 Savaştan kaçanlar anlatıyor: Sabah çocukları okula gönderip işe gidecektik! Hayatımız o sabah atılan bombalarla değişti!
13:01 Samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz'in annesi sanık avukatına seslendi: Sen neyin peşindesin?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2022 14:27:10. #1.13#
SON DAKİKA: Ardahan-Şavşat kara yolu tamamen ulaşıma açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement