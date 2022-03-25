Ardahan-Şavşat kara yolu tamamen ulaşıma açıldı - Son Dakika

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Olumsuz hava koşulları yüzünden önceki gün kapanan Ardahan-Şavşat kara yolu, tamamen ulaşıma açıldı.

İl genelinde bir süredir etkili olan kar yağışı ve tipi sebebiyle önceki gün tamamen ulaşıma kapatılan Ardahan-Şavşat kara yolunda, Karayolları ekiplerince kar temizleme, tuzlama ve yol genişletme çalışması başlatıldı.

Bu sırada Sahara mevkisine çığ düşen ve şehri Karadeniz'e bağlayan yol, çığla gelen karların ekiplerce temizlenmesi ve tipinin etkisini kaybetmesiyle dün otomobil ve hafif tonajlı araçların geçişine açıldı. Bu süreçte ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmedi.

Ekiplerce sürdürülen çalışmalar sonrası ağır tonajlı araçların da geçişine izin verilen yoldaki ulaşım normale döndü.