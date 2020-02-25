Ardahan-Şavşat kara yolu tipi nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ardahan-Şavşat kara yolu tipi nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı - Son Dakika

Ardahan-Şavşat kara yolu tipi nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı

6 saat önce

Ardahan-Şavşat kara yolu, yoğun kar ve tipi nedeniyle geçici süreyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.

Ardahan-Şavşat kara yolu tipi nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı, System.String[]

Ardahan- Şavşat kara yolu, yoğun kar ve tipi nedeniyle geçici süreyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.


Valilikten yapılan açıklamada, bölgede yoğun kar ve tipinin etkili olduğu belirtildi.


Kentin yüksek kesimlerinde ulaşımda aksamaların yaşandığı aktarılan açıklamada, "Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara Geçidi'nde, kar ve fırtına sebebiyle görüş mesafesi bulunmadığından bu yollarımız ağır tonajlı araçların geçişine kapatılmıştır." denildi.

Öte yandan olumsuz hava koşulları nedeniyle Ardahan- Posof, Çıldır-Aktaş ve Ardahan-Çıldır kara yollarında ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Ardahan, Çıldır, Şavşat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 12:10 Kaynak: AA
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