Ardahan-Şavşat kara yolu tipi nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı - Son Dakika
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Ardahan-Şavşat kara yolu tipi nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı

7 saat önce

Ardahan-Şavşat kara yolu, yoğun kar ve tipi nedeniyle geçici süreyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.

Ardahan-Şavşat kara yolu tipi nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı, System.String[]

Ardahan- Şavşat kara yolu, yoğun kar ve tipi nedeniyle geçici süreyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.


Valilikten yapılan açıklamada, bölgede yoğun kar ve tipinin etkili olduğu belirtildi.


Kentin yüksek kesimlerinde ulaşımda aksamaların yaşandığı bildirilen açıklamada, "Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara Geçidi'nde kar ve fırtına sebebiyle görüş mesafesi bulunmadığından ağır tonajlı araçların geçişine kapatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan olumsuz hava koşulları nedeniyle Ardahan- Posof, Ardahan- Çıldır kara yollarında da ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Ardahan, Şavşat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 04:32 Kaynak: AA
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