Ardahan-Şavşat kara yolu tipi nedeniyle tır geçişine kapatıldı - Son Dakika
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Ardahan-Şavşat kara yolu tipi nedeniyle tır geçişine kapatıldı

23.03.2022 19:11

Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunda kar ve yoğun tipi nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

ArdahanKaradeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunda kar ve yoğun tipi nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

Kent genelinde özellikle yüksek kesimlerde etkisini artıran kar ve tipi nedeniyle Ardahan-Şavşat kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor. Tır geçişine kapatılan yolda ulaşımın normale dönmesi için tipinin dinmesi bekleniyor.

Yol, kentin Karadeniz ile bağlantısını sağlaması dolayısıyla tırlar için önemli güzergahlar arasında yer alıyor.

Karayolları 183. Şube Şefliği yetkilileri, il genelinde yoğun tipinin ulaşımı aksattığını belirtti, sürücülerin araçlarında takoz, çekme halatı ve zincir bulundurmasını istedi.

Öte yandan yoğun tipi, Ardahan- Çıldır kara yolunda da etkili olmaya başladı.

Ardahan-Şavşat kara yolu tipi nedeniyle tır geçişine kapatıldı
Ardahan-Şavşat kara yolu tipi nedeniyle tır geçişine kapatıldı
Ardahan-Şavşat kara yolu tipi nedeniyle tır geçişine kapatıldı

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Kar ve tipi nedeniyle kapanan Kars-Iğdır kara yolu yeniden ulaşıma açıldı Kar ve tipi nedeniyle kapanan Kars-Iğdır kara yolu yeniden ulaşıma açıldı Kar ve tipi nedeniyle kapanan Kars-Iğdır kara yolu yeniden ulaşıma açıldı Kar ve tipi nedeniyle kapanan Kars-Iğdır kara yolu yeniden ulaşıma açıldı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ardahan-Şavşat kara yolu tipi nedeniyle tır geçişine kapatıldı - Son Dakika


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