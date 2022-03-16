Ardahan-Şavşat kara yolu tipi nedeniyle tırlara kapatıldı - Son Dakika

Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunda kar ve tipi nedeniyle tır geçişlerine izin verilmiyor.

Kent genelinde özellikle yüksek kesimlerde etkisini artıran kar ve tipi nedeniyle Ardahan-Şavşat kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Tır geçişlerine kapatılan yolda ulaşımın normale dönmesi için tipinin dinmesi bekleniyor.

Ardahan-Şavşat kara yolu, kentin Karadeniz ile bağlantısını sağlaması dolayısıyla tırlar için önemli geçiş güzergahlarında yer alıyor.

Karayolları 183. Şube Şefliği yetkilileri, il genelinde yoğun tipinin ulaşımı aksattığını, sürücülerin araçlarında takoz, çekme halatı ve zincir bulundurmasını istedi.