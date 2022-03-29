Ardahan-Şavşat kara yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika
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Ardahan-Şavşat kara yolu ulaşıma açıldı

29.03.2022 09:12
Ardahan-Şavşat kara yolu ulaşıma açıldı

Kar ve tipi nedeniyle dün kapanan Ardahan-Şavşat kara yolu ulaşıma açıldı.

Kar ve tipi nedeniyle dün kapanan Ardahan-Şavşat kara yolu ulaşıma açıldı.

İl genelinde bir süredir etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapatılan Ardahan-Şavşat kara yolunda, tipinin etkisini kaybetmesiyle Karayolları ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kenti Karadeniz'e bağlayan yolda kar temizleme, tuzlama ve yol genişletme çalışması yapıldı.

Kara yolundan araçların geçişine izin verilmeye başlandı.

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Ardahan, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ardahan-Şavşat kara yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika


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