Ardahan-Şavşat kara yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika

Kar ve tipi nedeniyle dün kapanan Ardahan-Şavşat kara yolu ulaşıma açıldı.
İl genelinde bir süredir etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapatılan Ardahan-Şavşat kara yolunda, tipinin etkisini kaybetmesiyle Karayolları ekiplerince çalışma başlatıldı.
Kenti Karadeniz'e bağlayan yolda kar temizleme, tuzlama ve yol genişletme çalışması yapıldı.
Kara yolundan araçların geçişine izin verilmeye başlandı.
Kaynak: AA
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