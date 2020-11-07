Ardahan-Şavşat kara yolunda kar ve sis ulaşımı aksatıyor - Son Dakika

Ardahan'ı Artvin'e bağlayan Şavşat kara yolunun Sahara Geçidi'nde kar yağışı ve yoğun sis ulaşımı aksatıyor.
Kentte gün içinde aralıklara devam eden sağanak, akşam saatlerinde özellikle yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.
Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara Geçidi'nde kar yağışının yanı sıra yoğun siste etkili olmaya başladı.
Görüş mesafesini büyük ölçüde düşüren sis ve kar yağışı nedeniyle sürücüler zorlandı.
Kara yolları yetkilileri, Ardahan-Şavşat kara yolunda kar yağışı ve yoğun sisten dolayı havanın soğumasıyla buzlanmanın meydana gelmeye başladığını belirterek, sürücülerin tedbirli olmalarını istedi.
- Kaynak: AA
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