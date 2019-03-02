Son Dakika Haberleri: Ardahan-Şavşat Karayolu, Kar ve Tipi Nedeniyle Ulaşıma Kapatıldı

Ardahan-Şavşat Karayolu, Kar ve Tipi Nedeniyle Ulaşıma Kapatıldı

1 saat önce

ARDAHAN'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle Ardahan-Şavşat karayolu, ulaşıma kapatıldı.

Ardahan-Şavşat Karayolu, Kar ve Tipi Nedeniyle Ulaşıma Kapatıldı, System.String[]
ARDAHAN'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle Ardahan- Şavşat karayolu, ulaşıma kapatıldı.

Ardahan'ı, Artvin'in Şavşat ilçesine bağlayan deniz seviyesinden 2 bin 500 metre yükseklikteki Sahara Geçidi'nde kar ve tipi etkisini sürdürüyor. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Ardahan-Şavşat karayolunda ulaşım durdu. Karayolları ekipleri, yolu açık tutabilmek için çalışma yürütürken, Valilik, karayolunu, vatandaşların can güvenliği için geçici süre ulaşıma kapattı. Ekipler, yola levha ve duba koyarak, araç geçişini yasakladı. - Ardahan

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 05:48 Kaynak: DHA

Artvin, Şavşat, Kar, Ardahan, Güncel
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