Ardahan-Şavşat ve Çıldır-Aktaş yolları ağır tonajlı araçlara kapatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ardahan-Şavşat ve Çıldır-Aktaş yolları ağır tonajlı araçlara kapatıldı - Son Dakika

Ardahan-Şavşat ve Çıldır-Aktaş yolları ağır tonajlı araçlara kapatıldı

6 saat önce

Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle bazı yollarda ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle bazı yollarda ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Bölgede bir süredir devam eden ve öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde tipiye dönüştü. Tipi ve kar yağışı, yüksek kesimlerdeki yollarda görüş mesafesini büyük ölçüde düşürdü.

Ardahan- Şavşat ve Çıldır-Aktaş kara yolu, yoğun tipi nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.

Sürücülerin zor anlar yaşadığı bölgede, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerince karla mücadele çalışması yürütülüyor.

Ardahan-Şavşat ve Çıldır-Aktaş yolları ağır tonajlı araçlara kapatıldı

Ardahan, Şavşat, Çıldır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 06:28 Kaynak: AA
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