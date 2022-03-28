Ardahan-Şavşat ve Posof-Damal yolları kar ve tipi nedeniyle kapandı - Son Dakika
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Ardahan-Şavşat ve Posof-Damal yolları kar ve tipi nedeniyle kapandı

28.03.2022 09:06
Ardahan-Şavşat ve Posof-Damal yolları kar ve tipi nedeniyle kapandı

Ardahan-Şavşat ve Posof-Damal yolları, kar ve yoğun tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Ardahan-Şavşat ve Posof-Damal yolları, kar ve yoğun tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Bölgede etkili olan kar ve yoğun tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Ardahan-Şavşat ve Posof-Damal yolları ulaşıma kapandı.

Karayolları ekipleri, il genelinde ulaşımın aksadığını belirterek, sürücülerin zorunlu olmadıkça çıkmamalarını istedi.

Söz konusu yollarda karla mücadelenin yapılabilmesi için tipinin dinmesi bekleniyor.

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Kaynak: AA

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