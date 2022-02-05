Üye Girişi
Ardahan-Şavşat yolu tır trafiğine kapatıldı - Son Dakika

Ardahan-Şavşat yolu tır trafiğine kapatıldı

05.02.2022 14:14
Ardahan-Şavşat yolu tır trafiğine kapatıldı

Kar ve tipi nedeniyle Ardahan-Şavşat kara yolu geçici olarak tır trafiğine kapatıldı.

Kar ve tipi nedeniyle Ardahan-Şavşat kara yolu geçici olarak tır trafiğine kapatıldı.

Vali Hüseyin Öner, AA muhabirine, yoğun tipinin görüş mesafesini düşürdüğü Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara geçidinin, geçici olarak tır trafiğine kapatıldığını bildirdi.

İl genelinde yüksek kesimlerde kar ve tipinin ulaşımı aksattığını aktaran Öner, "Sürücülerimizden tedbirli ve dikkati olmaları için zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmalarını istiyoruz." dedi

Öner, Ardahan-Şavşat kara yolunda ulaşımın normale dönmesi için tipinin etkisinin azalmasını beklediklerini aktardı.

YORUMLAR
500

Ardahan, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ardahan-Şavşat yolu tır trafiğine kapatıldı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:08 Karısını darp ettiği tespit edilen Başbakan Pinto görevden alındı
14:07 Oğlunu okula bırakırken giydiği kıyafet olay oldu! Veliler tepki gösterdi
13:49 2 gündür elektriğin olmadığı Isparta'da vatandaşlar zor durumda! Kentteki vahim durum işte böyle görüntülendi
13:47 Kıvanç Tatlıtuğ'un mutfak halleri sosyal medyayı salladı! Hamile eşi Başak Dizer'den yorum gecikmedi
13:45 Tepki toplayan Sümela Manastırı'ndaki danslı tanıtım klibi hakkında TİSAD Başkanı Murat Çavga: Diskovari eğlencenin neye faydası olacak?
13:18 Fenerbahçe'nin borcu 5 milyar 955 milyon TL olarak açıklandı
13:17 Hastaneye kaldırılan ve hayatını kaybeden kadında tecavüz bulgusuna rastlandı
13:03 TOKİ'den bir indirim kampanyası daha geliyor
12:38 Bomba teklif! Galatasaray tişörtü giydiği için kulüpten gönderilen Egehan transfer oluyor
12:33 Bir tepkide Ceylan Ertem'den geldi! Doğal gaz faturası binlerce lira gelen şarkıcı: Haram ola
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2022 14:20:41. #1.12#
SON DAKİKA: Ardahan-Şavşat yolu tır trafiğine kapatıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement