Ardahan Şehitliğinde bakım-narım çalışması tamamlandı (30.08.2021)

Valimiz Hüseyin Öner'in talimatıyla Ardahan Şehitliğinde başlatılan bakım-onarım çalışması tamamlandı.

Valimiz Hüseyin Öner'in talimatıyla Ardahan Şehitliğinde başlatılan bakım-onarım çalışması tamamlandı. Valimiz, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Vali Yardımcıları Cem Gümrükçü ve Mustafa Gürbüz ile birlikte Şehitliği ziyaret ederek incelemede bulundu. Bakım-onarım çalışmasıyla Şehitliğin, şehitlerimizin anısına ve hatıralarına yakışacak bir konuma getirildiğini belirten Valimiz, "Ağır kış şartları sebebiyle Şehitliğimizde bozulmalar meydana gelmişti. İl Özel İdaremiz aracılığıyla gerekli bakım-onarım çalışmasını yaptık. Anıt kısmında, tören alanında, duvarlarında ve kapısında gerekli iyileştirmeler yapıldı. Çevre düzenlemesiyle birlikte çalışmalar tamamlanarak, şehitlerimizin aziz hatıralarına yakışacak bir hale getirildi. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Habermetre

Ardahan'da iki kara yolu zincirsiz tır geçişlerine kapatıldı

Ardahan'da öğrenciler hem okuyor, hem de para kazanıyor

Kar yağışı etkili oluyor