Ardahan Şehitliğinde bakım-narım çalışması tamamlandı (30.08.2021) - Son Dakika
Üye Girişi

Ardahan Şehitliğinde bakım-narım çalışması tamamlandı (30.08.2021)

30.08.2021 22:38
Ardahan Şehitliğinde bakım-narım çalışması tamamlandı (30.08.2021)

Valimiz Hüseyin Öner'in talimatıyla Ardahan Şehitliğinde başlatılan bakım-onarım çalışması tamamlandı.

Valimiz Hüseyin Öner'in talimatıyla Ardahan Şehitliğinde başlatılan bakım-onarım çalışması tamamlandı. Valimiz, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Vali Yardımcıları Cem Gümrükçü ve Mustafa Gürbüz ile birlikte Şehitliği ziyaret ederek incelemede bulundu.

Bakım-onarım çalışmasıyla Şehitliğin, şehitlerimizin anısına ve hatıralarına yakışacak bir konuma getirildiğini belirten Valimiz, "Ağır kış şartları sebebiyle Şehitliğimizde bozulmalar meydana gelmişti. İl Özel İdaremiz aracılığıyla gerekli bakım-onarım çalışmasını yaptık. Anıt kısmında, tören alanında, duvarlarında ve kapısında gerekli iyileştirmeler yapıldı. Çevre düzenlemesiyle birlikte çalışmalar tamamlanarak, şehitlerimizin aziz hatıralarına yakışacak bir hale getirildi. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Habermetre
YORUMLAR
500
Ardahan'da iki kara yolu zincirsiz tır geçişlerine kapatıldı Ardahan'da iki kara yolu zincirsiz tır geçişlerine kapatıldı Ardahan'da öğrenciler hem okuyor, hem de para kazanıyor Ardahan'da öğrenciler hem okuyor, hem de para kazanıyor Kar yağışı etkili oluyor Kar yağışı etkili oluyor

Mustafa Gürbüz, Ardahan, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Ardahan Şehitliğinde bakım-narım çalışması tamamlandı (30.08.2021) - Son Dakika

Bu haber Habermetre tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Habermetre tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Habermetre kurumudur.

Son Dakika
23:31 Trabzonspor'un hezimeti sonrası Nihat Kahveci'den olay gönderme: Video gelecek mi?
22:55 Trabzonspor'un yıldızı Edin Visca'dan kötü haber! Abdullah Avcı duyurdu
22:53 EYT düzenlemesi nasıl karşılandı? İşte siyaset ve iş dünyasından ilk tepkiler...
22:39 Galatasaray'ın Fatih Karagümrük'e kiraladığı kaleci Batuhan Şen, Trabzonspor maçında harikalar yarattı
22:03 Derbide Fenerbahçe'yi yıkan Trabzonspor, Fatih Karagümrük'e farklı kaybetti
21:16 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan kinayeli EYT paylaşımı: Hayırlı olsun
21:16 Brezilyalı milli voleybolcunun çırılçıplak paylaşımı sosyal medyayı yıktı
21:01 İBB'nin açıklamasına bakanlıktan cevap! Soylu'nun terörist dediği isimle ilgili bakanlık farklı, belediye farklı konuşuyor
20:56 EYT düzenlemesinde işverenlere kolaylık! Kıdem tazminatları için kredi verilecek
20:16 110 yıllık ömründe hastaneye bir kez gitti! Arabaya ise hiç binmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2022 23:54:25. #1.11#
SON DAKİKA: Ardahan Şehitliğinde bakım-narım çalışması tamamlandı (30.08.2021) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement