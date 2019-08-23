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Ardahan Şeytan Kalesi'nde mera yangını

1 saat önce

Ardahan Şeytan Kalesi'nde mera yangını 3 bin dönüm alanda etkili olan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyorARDAHAN - Ardahan'ın Çıldır ilçesi sınırları içerisinde bulunan Şeytan Kalesi bölgesinde çıkan mera yangını kontrol devam ediyor.

Ardahan Şeytan Kalesi'nde mera yangını

3 bin dönüm alanda etkili olan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

ARDAHAN - Ardahan'ın Çıldır ilçesi sınırları içerisinde bulunan Şeytan Kalesi bölgesinde çıkan mera yangını kontrol devam ediyor. Yaklaşık 3 bin dönüm alanda etkili olan yangına jandarma ve itfaiye ekipleri müdahale etmeye devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde bilinmeyen bir nedenden dolayı Şeytan Kalesinin bulunduğu meralık alanda yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarının ardından Jandarma ekipleri ve Çıldır Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye gelerek yangına müdahale ettiler. Geniş bir alanda etkili olan yangın henüz kontrol altına alınamadı.

Vatandaşlar, "Yangın kalenin olduğu üst bölgede çıktı. İtfaiye müdahale edemiyor. Ormanlık alan yok ama meranın büyük bir bölümü yanıyor. Rüzgar yangını olumsuz yönde etkiliyor" diye konuştular.

Ardahan, İtfaiye, Çıldır, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 08:02 Kaynak: İHA
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