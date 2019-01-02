Ardahan Sibirya Gibi: Termometre Eksi 21 Dereceyi Gösterdi

Ardahan Sibirya gibi: Termometre eksi 21 dereceyi gösterdiARDAHAN - Ardahan'ı etkisi altına alan Sibirya soğukları yaşamı olumsuz etkiliyor.

Ardahan Sibirya gibi: Termometre eksi 21 dereceyi gösterdi



ARDAHAN - Ardahan'ı etkisi altına alan Sibirya soğukları yaşamı olumsuz etkiliyor. Dün gecenin en düşük sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Göle'de 27.4, Çıldır'da 14.9, kent merkezinde 21.2, Hanak'ta 21.9, Damal'da 17.7, Posof'ta 12 derece oldu.

Ardahan'da akşam saatlerinde etkili olan soğuk hava gündüz saatlerinde de etkisini sürdürünce hayat durma noktasına geldi. Soğuk havadan etkilenen vatandaşlar, sadece soğukla mücadele ediyor. Bölgede birçok araç sahibinin, gece saatlerinde kısa süreliğine araçlarının donmaması için yaklaşık yarım saat boyunca çalıştırıyor. Mesut Yıldız, Şu anda hava sıcaklığı eksi 19 derece ve aracımızı çalıştırmazsak sabahları donuyor ve zorluk yaşıyoruz. Akşam saat 9-10 gibi yaklaşık bir saat boyunca aracımızı çalıştırıyoruz. Ardahan'ın kışı kendisini iyiden iyiye kendisini hissettiriyor." Şeklinde konuştu.

Kentte soğuk hava nedeniyle ağaçlar, bitkiler kırağı ile kaplandı, ev işyeri ve arabaların camları buz tuttu. Kapı kilitleri dondu. Vatandaşlar, battaniye sererek araçlarını soğuktan korumaya çalıştı.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Ardahan Sibirya Gibi: Eksi 27,4

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