ARDAHAN Sokak hayvanlarına mama bıraktılar - Son Dakika

Sokak hayvanlarına mama bıraktılar

ARDAHAN'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için Ardahan Valiliği harekete geçti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Ardahan Şube Müdürlüğü görevlileri sokak hayvanlarının yaşam alanlarında tespit ederek mama, yem, yiyecek ve su bıraktı. Ardahan Vali Yardımcısı Salih Kalkan, Ardahan Kent Parkında yaşayan sokak hayvanlarına kendi elleriyle yiyecek verdi.

Vali Yardımcısı Kalkan Burada yaptığı açıklamasında, "Şehrimizde yaşayan sokak hayvanların beslenmeleri için yerlerinde mamalarını verdik. Burada yaşayan sokak hayvanları da bizim birer canımız. O canlarıda korumamız gerekiyor. Hayatlarının idame etmeleri içinde beslenmelerini sağlamamız gerekiyor. Bütün vatandaşlara sesleniyorum, Sokakta yaşayan her canlı bizim için değerlidir. Onların besin bulmaları için, onlara merhametli davranmalarını istiyorum" dedi.