Son Dakika Haberleri: Ardahan Son

Ardahan Son

2 saat önce

MERKEZToplam Sandık : 45Toplam Seçmen : 13.454Açılan Sandık : 25Açılan Sandık Oranı : % 55,56Kullanılan Oy : 7.063Geçerli Oy : 7.018Katılım Oranı : % 52,5PARTİADAYOY ORANIOY SAYISICHPFARUK DEMİR% 42,332.971AK PARTİYUNUS BAYDAR% 37,092.603DİĞER% 16,661.

Ardahan Son, System.String[]
MERKEZ

Toplam Sandık : 45
Toplam Seçmen : 13.454
Açılan Sandık : 25
Açılan Sandık Oranı : % 55,56
Kullanılan Oy : 7.063
Geçerli Oy : 7.018
Katılım Oranı : % 52,5


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPFARUK DEMİR% 42,332.971
AK PARTİYUNUS BAYDAR% 37,092.603
DİĞER% 16,661.169
İYİ PARTİMETE ÖZDEMİR% 3,65256
SAADET PARTİSİMUSTAFA ÇAPAN% 0,17
VATAN PARTİSİÖZCAN GÜVEN% 0,096
BTPERHAN KAYA% 0,032
TKPMURAT ÖZDEMİR% 0,032
DSPİMKAN BALCI% 0,032
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

ÇILDIR

Açılan Sandık Oranı : % 55,56
Katılım Oranı : % 79,29


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİKEMAL YAKUP AZİZOĞLU% 69,93665
CHPMEHMET MÜLAZİM KARAÇAY% 26,08248
MHPÇAĞRI ALKANAT% 2,9428
BTPMURAT AKDENİZ% 1,0510
DAMAL

Açılan Sandık Oranı : % 20
Katılım Oranı : % 91,3


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPERGİN ÖNAL% 54,76138
DSPMEHMET ALİ AKKUŞ% 23,0258
AK PARTİÖZGE DERDİYOK% 20,2451
BTPAHMET HAYDAR CENK% 1,193
TOLGA EREZERTOLGA EREZER% 0,792
GÖLE

Açılan Sandık Oranı : % 40
Katılım Oranı : % 79,07


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİLHAN GÜLTEKİN% 33,33454
CHPÖZEL ÖZEN% 31,2425
DPAKIN İSMAİLOĞLU% 25,55348
DİĞER% 6,5389
HDPNİZAMETTİN ÖZTÜRK% 1,9827
MHPOKTAY ARSLAN% 1,0314
SAADET PARTİSİMEHMET ŞİMŞEK% 0,375
HANAK

Açılan Sandık Oranı : % 44,44
Katılım Oranı : % 82,21


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPAYHAN BÜYÜKKAYA% 53,15430
AK PARTİTAŞDEMİR ÇOBAN% 42,27342
DSPNECAT TUNA% 2,7222
MHPŞAHİN LAÇİN% 1,6113
SAADET PARTİSİSERHAT BALCI% 0,121
İYİ PARTİHÜSEYİN ÇAĞ% 0,121
MERKEZ

Açılan Sandık Oranı : % 55,56
Katılım Oranı : % 92,51


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPFARUK DEMİR% 42,332.971
AK PARTİYUNUS BAYDAR% 37,092.603
DİĞER% 16,661.169
İYİ PARTİMETE ÖZDEMİR% 3,65256
SAADET PARTİSİMUSTAFA ÇAPAN% 0,17
VATAN PARTİSİÖZCAN GÜVEN% 0,096
BTPERHAN KAYA% 0,032
TKPMURAT ÖZDEMİR% 0,032
DSPİMKAN BALCI% 0,032
POSOF

Açılan Sandık Oranı : % 50
Katılım Oranı : % 85,62


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİCAHİT ULGAR% 58,36363
CHPONUR BAYRAKTAR% 37,94236
MHPCEVDET DEMİR% 3,723

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:02 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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