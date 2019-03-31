Ardahan Son
2 saat önce
MERKEZToplam Sandık : 45Toplam Seçmen : 13.454Açılan Sandık : 25Açılan Sandık Oranı : % 55,56Kullanılan Oy : 7.063Geçerli Oy : 7.018Katılım Oranı : % 52,5PARTİADAYOY ORANIOY SAYISICHPFARUK DEMİR% 42,332.971AK PARTİYUNUS BAYDAR% 37,092.603DİĞER% 16,661.
MERKEZ
|Toplam Sandık
| :
|45
|Toplam Seçmen
| :
|13.454
|Açılan Sandık
| :
|25
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 55,56
|Kullanılan Oy
| :
|7.063
|Geçerli Oy
| :
|7.018
|Katılım Oranı
| :
|% 52,5
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|FARUK DEMİR
|% 42,33
|2.971
|AK PARTİ
|YUNUS BAYDAR
|% 37,09
|2.603
|DİĞER
|% 16,66
|1.169
|İYİ PARTİ
|METE ÖZDEMİR
|% 3,65
|256
|SAADET PARTİSİ
|MUSTAFA ÇAPAN
|% 0,1
|7
|VATAN PARTİSİ
|ÖZCAN GÜVEN
|% 0,09
|6
|BTP
|ERHAN KAYA
|% 0,03
|2
|TKP
|MURAT ÖZDEMİR
|% 0,03
|2
|DSP
|İMKAN BALCI
|% 0,03
|2
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
ÇILDIR
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 55,56
|Katılım Oranı
| :
|% 79,29
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|KEMAL YAKUP AZİZOĞLU
|% 69,93
|665
|CHP
|MEHMET MÜLAZİM KARAÇAY
|% 26,08
|248
|MHP
|ÇAĞRI ALKANAT
|% 2,94
|28
|BTP
|MURAT AKDENİZ
|% 1,05
|10
DAMAL
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 20
|Katılım Oranı
| :
|% 91,3
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ERGİN ÖNAL
|% 54,76
|138
|DSP
|MEHMET ALİ AKKUŞ
|% 23,02
|58
|AK PARTİ
|ÖZGE DERDİYOK
|% 20,24
|51
|BTP
|AHMET HAYDAR CENK
|% 1,19
|3
|TOLGA EREZER
|TOLGA EREZER
|% 0,79
|2
GÖLE
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 40
|Katılım Oranı
| :
|% 79,07
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İLHAN GÜLTEKİN
|% 33,33
|454
|CHP
|ÖZEL ÖZEN
|% 31,2
|425
|DP
|AKIN İSMAİLOĞLU
|% 25,55
|348
|DİĞER
|% 6,53
|89
|HDP
|NİZAMETTİN ÖZTÜRK
|% 1,98
|27
|MHP
|OKTAY ARSLAN
|% 1,03
|14
|SAADET PARTİSİ
|MEHMET ŞİMŞEK
|% 0,37
|5
HANAK
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 44,44
|Katılım Oranı
| :
|% 82,21
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|AYHAN BÜYÜKKAYA
|% 53,15
|430
|AK PARTİ
|TAŞDEMİR ÇOBAN
|% 42,27
|342
|DSP
|NECAT TUNA
|% 2,72
|22
|MHP
|ŞAHİN LAÇİN
|% 1,61
|13
|SAADET PARTİSİ
|SERHAT BALCI
|% 0,12
|1
|İYİ PARTİ
|HÜSEYİN ÇAĞ
|% 0,12
|1
MERKEZ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 55,56
|Katılım Oranı
| :
|% 92,51
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|FARUK DEMİR
|% 42,33
|2.971
|AK PARTİ
|YUNUS BAYDAR
|% 37,09
|2.603
|DİĞER
|% 16,66
|1.169
|İYİ PARTİ
|METE ÖZDEMİR
|% 3,65
|256
|SAADET PARTİSİ
|MUSTAFA ÇAPAN
|% 0,1
|7
|VATAN PARTİSİ
|ÖZCAN GÜVEN
|% 0,09
|6
|BTP
|ERHAN KAYA
|% 0,03
|2
|TKP
|MURAT ÖZDEMİR
|% 0,03
|2
|DSP
|İMKAN BALCI
|% 0,03
|2
POSOF
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 50
|Katılım Oranı
| :
|% 85,62
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|CAHİT ULGAR
|% 58,36
|363
|CHP
|ONUR BAYRAKTAR
|% 37,94
|236
|MHP
|CEVDET DEMİR
|% 3,7
|23
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:02 Kaynak: AA
Son Dakika! Oy Sayımı Devam Ediyor! İşte Yarışın Kafa Kafaya Gittiği İller
Son Dakika! Ekrem İmamoğlu: Yüzde 53,2 Oy Alıyorum
Gözaltına Alınan CHP Adayı Mehmet Fatih Bucak, Serbest Bırakıldı
CHP'nin Kırklareli'de Aday Göstermediği Mehmet Siyam Kesimoğlu, Bağımsız Girdiği Yarışı Önde Götürüyor