Ardahan Son
1 saat önce
MERKEZToplam Sandık : 45Toplam Seçmen : 13.454Açılan Sandık : 31Açılan Sandık Oranı : % 68,89Kullanılan Oy : 8.530Geçerli Oy : 8.484Katılım Oranı : % 89,7PARTİADAYOY ORANIOY SAYISICHPFARUK DEMİR% 44,753.797AK PARTİYUNUS BAYDAR% 38,393.257DİĞER% 12,741.
MERKEZ
|Toplam Sandık
| :
|45
|Toplam Seçmen
| :
|13.454
|Açılan Sandık
| :
|31
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 68,89
|Kullanılan Oy
| :
|8.530
|Geçerli Oy
| :
|8.484
|Katılım Oranı
| :
|% 89,7
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|FARUK DEMİR
|% 44,75
|3.797
|AK PARTİ
|YUNUS BAYDAR
|% 38,39
|3.257
|DİĞER
|% 12,74
|1.081
|İYİ PARTİ
|METE ÖZDEMİR
|% 3,8
|322
|SAADET PARTİSİ
|MUSTAFA ÇAPAN
|% 0,12
|10
|VATAN PARTİSİ
|ÖZCAN GÜVEN
|% 0,11
|9
|DSP
|İMKAN BALCI
|% 0,05
|4
|BTP
|ERHAN KAYA
|% 0,02
|2
|TKP
|MURAT ÖZDEMİR
|% 0,02
|2
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
ÇILDIR
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 55,56
|Katılım Oranı
| :
|% 79,29
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|KEMAL YAKUP AZİZOĞLU
|% 69,93
|665
|CHP
|MEHMET MÜLAZİM KARAÇAY
|% 26,08
|248
|MHP
|ÇAĞRI ALKANAT
|% 2,94
|28
|BTP
|MURAT AKDENİZ
|% 1,05
|10
DAMAL
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 20
|Katılım Oranı
| :
|% 91,3
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ERGİN ÖNAL
|% 54,76
|138
|DSP
|MEHMET ALİ AKKUŞ
|% 23,02
|58
|AK PARTİ
|ÖZGE DERDİYOK
|% 20,24
|51
|BTP
|AHMET HAYDAR CENK
|% 1,19
|3
|TOLGA EREZER
|TOLGA EREZER
|% 0,79
|2
GÖLE
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 40
|Katılım Oranı
| :
|% 79,07
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İLHAN GÜLTEKİN
|% 33,33
|454
|CHP
|ÖZEL ÖZEN
|% 31,2
|425
|DP
|AKIN İSMAİLOĞLU
|% 25,55
|348
|DİĞER
|% 6,53
|89
|HDP
|NİZAMETTİN ÖZTÜRK
|% 1,98
|27
|MHP
|OKTAY ARSLAN
|% 1,03
|14
|SAADET PARTİSİ
|MEHMET ŞİMŞEK
|% 0,37
|5
HANAK
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 44,44
|Katılım Oranı
| :
|% 82,21
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|AYHAN BÜYÜKKAYA
|% 53,15
|430
|AK PARTİ
|TAŞDEMİR ÇOBAN
|% 42,27
|342
|DSP
|NECAT TUNA
|% 2,72
|22
|MHP
|ŞAHİN LAÇİN
|% 1,61
|13
|SAADET PARTİSİ
|SERHAT BALCI
|% 0,12
|1
|İYİ PARTİ
|HÜSEYİN ÇAĞ
|% 0,12
|1
POSOF
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 66,67
|Katılım Oranı
| :
|% 86,65
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|CAHİT ULGAR
|% 52,74
|442
|CHP
|ONUR BAYRAKTAR
|% 39,62
|332
|MHP
|CEVDET DEMİR
|% 7,28
|61
|SAADET PARTİSİ
|HAKAN YILDIRIM
|% 0,24
|2
|BTP
|GÜLLÜ NUROĞLU
|% 0,12
|1
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:20 Kaynak: AA
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