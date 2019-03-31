Son Dakika Haberleri: Ardahan Son

Ardahan Son

1 saat önce

MERKEZToplam Sandık : 45Toplam Seçmen : 13.454Açılan Sandık : 36Açılan Sandık Oranı : % 80Kullanılan Oy : 9.659Geçerli Oy : 9.613Katılım Oranı : % 87,27PARTİADAYOY ORANIOY SAYISICHPFARUK DEMİR% 46,074.429AK PARTİYUNUS BAYDAR% 39,053.754DİĞER% 11,251.

Ardahan Son, System.String[]
MERKEZ

Toplam Sandık : 45
Toplam Seçmen : 13.454
Açılan Sandık : 36
Açılan Sandık Oranı : % 80
Kullanılan Oy : 9.659
Geçerli Oy : 9.613
Katılım Oranı : % 87,27


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPFARUK DEMİR% 46,074.429
AK PARTİYUNUS BAYDAR% 39,053.754
DİĞER% 11,251.081
İYİ PARTİMETE ÖZDEMİR% 3,35322
SAADET PARTİSİMUSTAFA ÇAPAN% 0,110
VATAN PARTİSİÖZCAN GÜVEN% 0,099
DSPİMKAN BALCI% 0,044
BTPERHAN KAYA% 0,022
TKPMURAT ÖZDEMİR% 0,022
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

ÇILDIR

Açılan Sandık Oranı : % 55,56
Katılım Oranı : % 79,29


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİKEMAL YAKUP AZİZOĞLU% 69,93665
CHPMEHMET MÜLAZİM KARAÇAY% 26,08248
MHPÇAĞRI ALKANAT% 2,9428
BTPMURAT AKDENİZ% 1,0510
DAMAL

Açılan Sandık Oranı : % 20
Katılım Oranı : % 91,3


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPERGİN ÖNAL% 54,76138
DSPMEHMET ALİ AKKUŞ% 23,0258
AK PARTİÖZGE DERDİYOK% 20,2451
BTPAHMET HAYDAR CENK% 1,193
TOLGA EREZERTOLGA EREZER% 0,792
GÖLE

Açılan Sandık Oranı : % 40
Katılım Oranı : % 79,07


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİLHAN GÜLTEKİN% 33,33454
CHPÖZEL ÖZEN% 31,2425
DPAKIN İSMAİLOĞLU% 25,55348
DİĞER% 6,5389
HDPNİZAMETTİN ÖZTÜRK% 1,9827
MHPOKTAY ARSLAN% 1,0314
SAADET PARTİSİMEHMET ŞİMŞEK% 0,375
HANAK

Açılan Sandık Oranı : % 55,56
Katılım Oranı : % 81,27


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPAYHAN BÜYÜKKAYA% 54,86547
AK PARTİTAŞDEMİR ÇOBAN% 41,42413
DSPNECAT TUNA% 2,2122
MHPŞAHİN LAÇİN% 1,313
SAADET PARTİSİSERHAT BALCI% 0,11
İYİ PARTİHÜSEYİN ÇAĞ% 0,11
POSOF

Açılan Sandık Oranı : % 66,67
Katılım Oranı : % 86,65


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİCAHİT ULGAR% 52,74442
CHPONUR BAYRAKTAR% 39,62332
MHPCEVDET DEMİR% 7,2861
SAADET PARTİSİHAKAN YILDIRIM% 0,242
BTPGÜLLÜ NUROĞLU% 0,121

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:35 Kaynak: AA

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