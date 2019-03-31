Son Dakika Haberleri: Ardahan Son

Ardahan Son

25 dakika önce

MERKEZToplam Sandık : 45Toplam Seçmen : 13.454Açılan Sandık : 41Açılan Sandık Oranı : % 91,11Kullanılan Oy : 10.833Geçerli Oy : 10.787Katılım Oranı : % 85,45PARTİADAYOY ORANIOY SAYISICHPFARUK DEMİR% 46,75.037AK PARTİYUNUS BAYDAR% 39,954.309DİĞER% 10,021.

Ardahan Son, System.String[]
MERKEZ

Toplam Sandık : 45
Toplam Seçmen : 13.454
Açılan Sandık : 41
Açılan Sandık Oranı : % 91,11
Kullanılan Oy : 10.833
Geçerli Oy : 10.787
Katılım Oranı : % 85,45


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPFARUK DEMİR% 46,75.037
AK PARTİYUNUS BAYDAR% 39,954.309
DİĞER% 10,021.081
İYİ PARTİMETE ÖZDEMİR% 3,09333
SAADET PARTİSİMUSTAFA ÇAPAN% 0,0910
VATAN PARTİSİÖZCAN GÜVEN% 0,089
DSPİMKAN BALCI% 0,044
BTPERHAN KAYA% 0,022
TKPMURAT ÖZDEMİR% 0,022
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

ÇILDIR

Açılan Sandık Oranı : % 55,56
Katılım Oranı : % 79,29


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİKEMAL YAKUP AZİZOĞLU% 69,93665
CHPMEHMET MÜLAZİM KARAÇAY% 26,08248
MHPÇAĞRI ALKANAT% 2,9428
BTPMURAT AKDENİZ% 1,0510
DAMAL

Açılan Sandık Oranı : % 20
Katılım Oranı : % 91,3


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPERGİN ÖNAL% 54,76138
DSPMEHMET ALİ AKKUŞ% 23,0258
AK PARTİÖZGE DERDİYOK% 20,2451
BTPAHMET HAYDAR CENK% 1,193
TOLGA EREZERTOLGA EREZER% 0,792
GÖLE

Açılan Sandık Oranı : % 40
Katılım Oranı : % 79,07


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİLHAN GÜLTEKİN% 33,33454
CHPÖZEL ÖZEN% 31,2425
DPAKIN İSMAİLOĞLU% 25,55348
DİĞER% 6,5389
HDPNİZAMETTİN ÖZTÜRK% 1,9827
MHPOKTAY ARSLAN% 1,0314
SAADET PARTİSİMEHMET ŞİMŞEK% 0,375
HANAK

Açılan Sandık Oranı : % 88,89
Katılım Oranı : % 80,98


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPAYHAN BÜYÜKKAYA% 48,4772
AK PARTİTAŞDEMİR ÇOBAN% 43,64696
DSPNECAT TUNA% 6,33101
MHPŞAHİN LAÇİN% 1,1318
İYİ PARTİHÜSEYİN ÇAĞ% 0,315
BTPPAKİZE DOĞAN% 0,132
SAADET PARTİSİSERHAT BALCI% 0,061
POSOF

Açılan Sandık Oranı : % 83,33
Katılım Oranı : % 85,52


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİCAHİT ULGAR% 54,27565
CHPONUR BAYRAKTAR% 39406
MHPCEVDET DEMİR% 6,4467
SAADET PARTİSİHAKAN YILDIRIM% 0,192
BTPGÜLLÜ NUROĞLU% 0,11

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:07 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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