Ardahan Son
3 dakika önce
MERKEZToplam Sandık : 45Toplam Seçmen : 13.454Açılan Sandık : 41Açılan Sandık Oranı : % 91,11Kullanılan Oy : 10.833Geçerli Oy : 10.787Katılım Oranı : % 85,45PARTİADAYOY ORANIOY SAYISICHPFARUK DEMİR% 46,75.037AK PARTİYUNUS BAYDAR% 39,954.309DİĞER% 10,021.
MERKEZ
|Toplam Sandık
| :
|45
|Toplam Seçmen
| :
|13.454
|Açılan Sandık
| :
|41
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 91,11
|Kullanılan Oy
| :
|10.833
|Geçerli Oy
| :
|10.787
|Katılım Oranı
| :
|% 85,45
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|FARUK DEMİR
|% 46,7
|5.037
|AK PARTİ
|YUNUS BAYDAR
|% 39,95
|4.309
|DİĞER
|% 10,02
|1.081
|İYİ PARTİ
|METE ÖZDEMİR
|% 3,09
|333
|SAADET PARTİSİ
|MUSTAFA ÇAPAN
|% 0,09
|10
|VATAN PARTİSİ
|ÖZCAN GÜVEN
|% 0,08
|9
|DSP
|İMKAN BALCI
|% 0,04
|4
|BTP
|ERHAN KAYA
|% 0,02
|2
|TKP
|MURAT ÖZDEMİR
|% 0,02
|2
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
ÇILDIR
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 88,89
|Katılım Oranı
| :
|% 80,09
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|KEMAL YAKUP AZİZOĞLU
|% 71,04
|979
|CHP
|MEHMET MÜLAZİM KARAÇAY
|% 25,76
|355
|MHP
|ÇAĞRI ALKANAT
|% 2,47
|34
|BTP
|MURAT AKDENİZ
|% 0,73
|10
DAMAL
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 20
|Katılım Oranı
| :
|% 91,3
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ERGİN ÖNAL
|% 54,76
|138
|DSP
|MEHMET ALİ AKKUŞ
|% 23,02
|58
|AK PARTİ
|ÖZGE DERDİYOK
|% 20,24
|51
|BTP
|AHMET HAYDAR CENK
|% 1,19
|3
|TOLGA EREZER
|TOLGA EREZER
|% 0,79
|2
GÖLE
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 40
|Katılım Oranı
| :
|% 79,07
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İLHAN GÜLTEKİN
|% 33,33
|454
|CHP
|ÖZEL ÖZEN
|% 31,2
|425
|DP
|AKIN İSMAİLOĞLU
|% 25,55
|348
|DİĞER
|% 6,53
|89
|HDP
|NİZAMETTİN ÖZTÜRK
|% 1,98
|27
|MHP
|OKTAY ARSLAN
|% 1,03
|14
|SAADET PARTİSİ
|MEHMET ŞİMŞEK
|% 0,37
|5
HANAK
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 81,95
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|AYHAN BÜYÜKKAYA
|% 45,85
|823
|AK PARTİ
|TAŞDEMİR ÇOBAN
|% 41,56
|746
|DSP
|NECAT TUNA
|% 11,09
|199
|MHP
|ŞAHİN LAÇİN
|% 1,06
|19
|İYİ PARTİ
|HÜSEYİN ÇAĞ
|% 0,28
|5
|BTP
|PAKİZE DOĞAN
|% 0,11
|2
|SAADET PARTİSİ
|SERHAT BALCI
|% 0,06
|1
POSOF
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 86,03
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|CAHİT ULGAR
|% 53,3
|671
|CHP
|ONUR BAYRAKTAR
|% 40,35
|508
|MHP
|CEVDET DEMİR
|% 6,12
|77
|SAADET PARTİSİ
|HAKAN YILDIRIM
|% 0,16
|2
|BTP
|GÜLLÜ NUROĞLU
|% 0,08
|1
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:22 Kaynak: AA
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