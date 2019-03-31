Son Dakika Haberleri: Ardahan Son

Ardahan Son

1 saat önce

MERKEZToplam Sandık : 45Toplam Seçmen : 13.454Açılan Sandık : 45Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 11.667Geçerli Oy : 11.577Katılım Oranı : % 86,72PARTİADAYOY ORANIOY SAYISICHPFARUK DEMİR% 46,675.403AK PARTİYUNUS BAYDAR% 39,354.556DİĞER% 10,661.

Ardahan Son, System.String[]
MERKEZ

Toplam Sandık : 45
Toplam Seçmen : 13.454
Açılan Sandık : 45
Açılan Sandık Oranı : % 100
Kullanılan Oy : 11.667
Geçerli Oy : 11.577
Katılım Oranı : % 86,72


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPFARUK DEMİR% 46,675.403
AK PARTİYUNUS BAYDAR% 39,354.556
DİĞER% 10,661.234
İYİ PARTİMETE ÖZDEMİR% 3,08356
SAADET PARTİSİMUSTAFA ÇAPAN% 0,111
VATAN PARTİSİÖZCAN GÜVEN% 0,089
DSPİMKAN BALCI% 0,034
BTPERHAN KAYA% 0,022
TKPMURAT ÖZDEMİR% 0,022
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

ÇILDIR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 80,5


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİKEMAL YAKUP AZİZOĞLU% 70,071.072
CHPMEHMET MÜLAZİM KARAÇAY% 26,93412
MHPÇAĞRI ALKANAT% 2,3536
BTPMURAT AKDENİZ% 0,6510
DAMAL

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 75,7


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPERGİN ÖNAL% 49,01862
AK PARTİÖZGE DERDİYOK% 24,96439
DSPMEHMET ALİ AKKUŞ% 23,25409
BTPAHMET HAYDAR CENK% 1,8833
TOLGA EREZERTOLGA EREZER% 0,6812
SAADET PARTİSİMUHAMMET EMİN ÖNDER% 0,234
GÖLE

Açılan Sandık Oranı : % 93,33
Katılım Oranı : % 77,95


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİLHAN GÜLTEKİN% 33,74989
CHPÖZEL ÖZEN% 31,39920
DPAKIN İSMAİLOĞLU% 29,92877
HDPNİZAMETTİN ÖZTÜRK% 2,3569
MHPOKTAY ARSLAN% 1,4342
SAADET PARTİSİMEHMET ŞİMŞEK% 0,4413
DİĞER% 0,4413
BTPFATMA BETÜL BALCI% 0,278
HANAK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 86,64


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPAYHAN BÜYÜKKAYA% 43,58808
AK PARTİTAŞDEMİR ÇOBAN% 39,48732
DSPNECAT TUNA% 14,19263
MHPŞAHİN LAÇİN% 1,6230
BTPPAKİZE DOĞAN% 0,499
SAADET PARTİSİSERHAT BALCI% 0,326
İYİ PARTİHÜSEYİN ÇAĞ% 0,326
POSOF

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 86,03


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİCAHİT ULGAR% 53,3671
CHPONUR BAYRAKTAR% 40,35508
MHPCEVDET DEMİR% 6,1277
SAADET PARTİSİHAKAN YILDIRIM% 0,162
BTPGÜLLÜ NUROĞLU% 0,081

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:53 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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