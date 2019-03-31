Ardahan Son
2 saat önce
MERKEZToplam Sandık : 45Toplam Seçmen : 13.454Açılan Sandık : 45Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 11.536Geçerli Oy : 11.374Katılım Oranı : % 85,74PARTİADAYOY ORANIOY SAYISICHPFARUK DEMİR% 47,655.420AK PARTİYUNUS BAYDAR% 39,914.539DİĞER% 8,841.
MERKEZ
|Toplam Sandık
| :
|45
|Toplam Seçmen
| :
|13.454
|Açılan Sandık
| :
|45
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Kullanılan Oy
| :
|11.536
|Geçerli Oy
| :
|11.374
|Katılım Oranı
| :
|% 85,74
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|FARUK DEMİR
|% 47,65
|5.420
|AK PARTİ
|YUNUS BAYDAR
|% 39,91
|4.539
|DİĞER
|% 8,84
|1.005
|İYİ PARTİ
|METE ÖZDEMİR
|% 3,32
|378
|SAADET PARTİSİ
|MUSTAFA ÇAPAN
|% 0,11
|13
|VATAN PARTİSİ
|ÖZCAN GÜVEN
|% 0,1
|11
|DSP
|İMKAN BALCI
|% 0,04
|4
|BTP
|ERHAN KAYA
|% 0,02
|2
|TKP
|MURAT ÖZDEMİR
|% 0,02
|2
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
ÇILDIR
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 81,76
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|KEMAL YAKUP AZİZOĞLU
|% 69,66
|1.072
|CHP
|MEHMET MÜLAZİM KARAÇAY
|% 26,77
|412
|MHP
|ÇAĞRI ALKANAT
|% 2,79
|43
|BTP
|MURAT AKDENİZ
|% 0,65
|10
|DSP
|MUTLU GÖKSU
|% 0,13
|2
DAMAL
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 78,44
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ERGİN ÖNAL
|% 48,29
|862
|AK PARTİ
|ÖZGE DERDİYOK
|% 24,59
|439
|DSP
|MEHMET ALİ AKKUŞ
|% 23,08
|412
|BTP
|AHMET HAYDAR CENK
|% 2,07
|37
|TOLGA EREZER
|TOLGA EREZER
|% 1,51
|27
|SAADET PARTİSİ
|MUHAMMET EMİN ÖNDER
|% 0,45
|8
GÖLE
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 93,33
|Katılım Oranı
| :
|% 78,88
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İLHAN GÜLTEKİN
|% 33,51
|984
|CHP
|ÖZEL ÖZEN
|% 31,54
|926
|DP
|AKIN İSMAİLOĞLU
|% 30,01
|881
|HDP
|NİZAMETTİN ÖZTÜRK
|% 2,35
|69
|MHP
|OKTAY ARSLAN
|% 1,63
|48
|SAADET PARTİSİ
|MEHMET ŞİMŞEK
|% 0,48
|14
|BTP
|FATMA BETÜL BALCI
|% 0,27
|8
|DİĞER
|% 0,2
|6
HANAK
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 86,64
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|AYHAN BÜYÜKKAYA
|% 43,58
|808
|AK PARTİ
|TAŞDEMİR ÇOBAN
|% 39,48
|732
|DSP
|NECAT TUNA
|% 14,19
|263
|MHP
|ŞAHİN LAÇİN
|% 1,62
|30
|BTP
|PAKİZE DOĞAN
|% 0,49
|9
|SAADET PARTİSİ
|SERHAT BALCI
|% 0,32
|6
|İYİ PARTİ
|HÜSEYİN ÇAĞ
|% 0,32
|6
POSOF
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 85,63
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|CAHİT ULGAR
|% 55,84
|703
|CHP
|ONUR BAYRAKTAR
|% 40,51
|510
|MHP
|CEVDET DEMİR
|% 3,42
|43
|SAADET PARTİSİ
|HAKAN YILDIRIM
|% 0,24
|3
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:12 Kaynak: AA
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