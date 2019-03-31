Son Dakika Haberleri: Ardahan Son

Ardahan Son

2 saat önce

MERKEZToplam Sandık : 45Toplam Seçmen : 13.454Açılan Sandık : 45Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 11.536Geçerli Oy : 11.374Katılım Oranı : % 85,74PARTİADAYOY ORANIOY SAYISICHPFARUK DEMİR% 47,655.420AK PARTİYUNUS BAYDAR% 39,914.539DİĞER% 8,841.

Ardahan Son, System.String[]
MERKEZ

Toplam Sandık : 45
Toplam Seçmen : 13.454
Açılan Sandık : 45
Açılan Sandık Oranı : % 100
Kullanılan Oy : 11.536
Geçerli Oy : 11.374
Katılım Oranı : % 85,74


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPFARUK DEMİR% 47,655.420
AK PARTİYUNUS BAYDAR% 39,914.539
DİĞER% 8,841.005
İYİ PARTİMETE ÖZDEMİR% 3,32378
SAADET PARTİSİMUSTAFA ÇAPAN% 0,1113
VATAN PARTİSİÖZCAN GÜVEN% 0,111
DSPİMKAN BALCI% 0,044
BTPERHAN KAYA% 0,022
TKPMURAT ÖZDEMİR% 0,022
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

ÇILDIR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 81,76


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİKEMAL YAKUP AZİZOĞLU% 69,661.072
CHPMEHMET MÜLAZİM KARAÇAY% 26,77412
MHPÇAĞRI ALKANAT% 2,7943
BTPMURAT AKDENİZ% 0,6510
DSPMUTLU GÖKSU% 0,132
DAMAL

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 78,44


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPERGİN ÖNAL% 48,29862
AK PARTİÖZGE DERDİYOK% 24,59439
DSPMEHMET ALİ AKKUŞ% 23,08412
BTPAHMET HAYDAR CENK% 2,0737
TOLGA EREZERTOLGA EREZER% 1,5127
SAADET PARTİSİMUHAMMET EMİN ÖNDER% 0,458
GÖLE

Açılan Sandık Oranı : % 93,33
Katılım Oranı : % 78,88


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİLHAN GÜLTEKİN% 33,51984
CHPÖZEL ÖZEN% 31,54926
DPAKIN İSMAİLOĞLU% 30,01881
HDPNİZAMETTİN ÖZTÜRK% 2,3569
MHPOKTAY ARSLAN% 1,6348
SAADET PARTİSİMEHMET ŞİMŞEK% 0,4814
BTPFATMA BETÜL BALCI% 0,278
DİĞER% 0,26
HANAK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 86,64


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPAYHAN BÜYÜKKAYA% 43,58808
AK PARTİTAŞDEMİR ÇOBAN% 39,48732
DSPNECAT TUNA% 14,19263
MHPŞAHİN LAÇİN% 1,6230
BTPPAKİZE DOĞAN% 0,499
SAADET PARTİSİSERHAT BALCI% 0,326
İYİ PARTİHÜSEYİN ÇAĞ% 0,326
POSOF

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,63


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİCAHİT ULGAR% 55,84703
CHPONUR BAYRAKTAR% 40,51510
MHPCEVDET DEMİR% 3,4243
SAADET PARTİSİHAKAN YILDIRIM% 0,243

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:12 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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