ARDAHAN 'Tarihi köyümüzü definecilerden önce devlet keşfetsin' - Son Dakika

'Tarihi köyümüzü definecilerden önce devlet keşfetsin'

ARDAHAN'ın Göle ilçesinin 120 hane, 450 nüfuslu Dedeşen Köyü'nde yaşayanlar buram buram tarih kokan köylerini definecilerden önce devletin keşfetmesini istiyor. Ordusuyla Çaldıran seferine giderken Şeyh Ahmedi Kebir ve Şeyh Mehmedi Kebir isimli kardeşlerin orduya verdikleri destekten dolayı Yavuz Sultan Selim, Dedeşen ismini verdiği yerleşim birimini onlara hediye ettiğini söyleyen İsrafil Haspolat (85), "Enaz 1500 yıllık olduğu tahmin edilen köyümüz buram buram tarih kokuyor. Gece-gündüz koruğumuz köyü, definecilerden önce devletin keşfetmesini istiyoruz" dedi.

KÖYÜN İSMİ HİÇ DEĞİŞMEDİ

Göle ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Dedeşen köyü halkı, köy yerleşim alanın yakınındaki tepede devasa büyüklükte bir yer altı çarşısı, çarşının üstünde ise hanların ve kilise bulunduğunu ileri sürdü. Köyde ayrıca tarihi bir cami, çeşme ve hamam ve bir de türbe olduğunu söyleyen köyün eski muhtarlarından Ercan Gürer, "Yavuz Sultan Selim, Çaldıran seferine çıktığı sırada, o dönem köyün bulunduğu alandaki handa yaşayan Şeyh Ahmedi Kebir ve Şeyh Mehmedi Kebir adlı iki kardeşler orduyu misafir etmiş. Kardeşlerin fakir olmalarına rağmen tüm askerlerin heybesini yiyeceklerle doldurup sefere uğurlamış. Yavuz Sultan Selim, bu misafirperverlik dolayısıyla yerleşim alanını Ahmedi Kebir ve Mehmedi Kebir kardeşlere bırakıp sefere devam etmiş. Yavuz Sultan Selim köyden ayrılırken de iki kardeşe köyde ilelebet huzurlu yaşamalarını dileyerek, köyün ismini Dedeşen koymuş. Köyün ismi o tarihten itibaren hep Dedeşen olarak kaldı" diye konuştu.

DEDE SİZ BURAYI ŞENLENDİRİN

Köyün kurucusu olduğu ileri sürülen Şeyh Ahmedi Kebir ve Şeyh Mehmedi Kebir'in türbesi köyün hemen çıkışında bulunuyor. Mezarları türbenin içinde yer alan iki kardeşin yanında ise o tarihlene ait onlarca mezar bulunuyor. Dedeşen'in tarihi bir köy olduğunu, Yavuz Sultan Selim'in Çaldıran seferine çıktığı 1514 yılından önce yer altı çarşısı, han, hamam ve caminin bulunduğunu ileri süren köy halkından İsrafil Hanpolat (77), "Bu köyün bulunduğu tepenin altı yer altı çarşısıdır. Yavuz Sultan Selim seferden gelince orada konaklamış. Burada yaşayan Ahmedi Kebir ile Mehmedi Kebir kardeşler Yavuz Sultan Selim'i burada ağırlamışlar. Yavuz Sultan selim, kendileri ihtiyar olduğu için 'dede siz burayı şenlendirin' demiş ve o zamandan beri adı Dedeşen olarak kalmış. Burası Osmanlı'dan evvel eski, bir yerleşim yeridir. Köyün camisi 1500 yıllı. Buram buram tarih kokan köyümüzün definecilerden önce devletimizin gün yüzüne çıkarmasını istiyoruz. Gözümüz gibi baktığımız köyümüze bir tane defineci giremez ama yine de dikkatli olmalıyız" dedi

CAMİ VE TÜRBE RASTORE EDİLİYOR

Köyün girişindeki türbede mezarları bulunan Şeyh Ahmedi Kebir ve Şeyh Mehmedi Kebir kardeşlerin rivayete göre, sefere giden askerlere yediği kaplardaki yemeğin hiç eksilmediğini vurgulayan Yaşar Mehmet ise "Köyümüzde gizli bir tarih var. Bu tarih gün yüzüne çıkarılması tek isteğimiz. Cami ve türbede yenileme çalışması başladı. Ama biz kazılıp tarihinin ve köyün altında neler olduğunu görmek istiyoruz" diye konuştu.