Ardahan 'Toplu Taşıma Hatları İyileştirme Projesi' yolcu memnuniyeti anketi tartışıldı

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'in talimatıyla Ardahan Belediyesi tarafından yaptırılan "Toplu taşıma hatları iyileştirme projesi yolcu memnuniyeti" başlıklı anket sonuçlarını değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'in talimatıyla Ardahan Belediyesi tarafından yaptırılan "Toplu taşıma hatları iyileştirme projesi yolcu memnuniyeti" başlıklı anket sonuçlarını değerlendirme toplantısı düzenlendi.



Proje kapsamında şehirde bulunan tüm toplu taşıma kalkış, varış saatleri ve yolcu sayıları, vatandaşların bu konudaki görüşlerini, önerileri, eleştirileri öğrenebilmek amacıyla bir anket çalışmasının sonuçları masaya yatırıldı.



Belediye konferans salonundaki toplantıya, Vali Yardımcısı Salih Kalkan, Belediye Başkanı Faruk Demir, Belediye Meclis Üyeleri ve İl trafik koordinasyon kurulu üyeleri katıldı. - ARDAHAN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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