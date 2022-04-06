Ardahan TSO Başkanı Çetin Demirci, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
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Ardahan TSO Başkanı Çetin Demirci, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı

06.04.2022 16:47
Ardahan TSO Başkanı Çetin Demirci, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Çetin Demirci, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Çetin Demirci, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Demirci, mesajında, 6 Nisan 1920'de kurulan AA'nın, basın hayatındaki yayın çizgisi ve kalitesiyle doğruluğunu tescil etmiş bir kurum olduğunu belirtti.

AA'nın geçmişte olduğu gibi bugün de yurt içi ve dışındaki yaygın haber ağıyla Türkiye'yi temsil eden önemli kurumlar arasında yer aldığını vurgulayan Demirci, şunları kaydetti:

"Ülkemizi temsil eden önemli kurumlarından Anadolu Ajansı, Kurtuluş Savaşı'nın milli mücadelesini dünyaya duyurmak için 102. yılında da aynı şevkle, aynı inançla yoluna devam eden, özverili hizmetlerine devam eden bütün çalışanlarını kutluyorum, başarılar diliyorum."

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Çetin Demirci, Türkiye, Ardahan, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ardahan TSO Başkanı Çetin Demirci, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika


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