Ardahan TSO, TOBB'un 5 yıldızlı oda akreditasyon belgesini aldı - Son Dakika

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Akreditasyon Kurulu tarafından akreditasyon standardı kriterlerini yerine getiren oda olarak belirlendi.

ATSO Başkanı Çetin Demirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TOBB tarafından verilen sertifika ile 5 yıldızlı oda sınıfına girdiklerini söyledi.

Yönetim kurulunun talebi ve meclisin desteği ile başvurularının sonuçlanmasının sevincini yaşadıklarını anlatan Demirci, şunları kaydetti:

"5 yıldızlı oda olarak akreditasyon belgesini alıp mutlu sonla sürecimizi tamamlamanın sevincini yaşıyoruz. Uzun süredir çalışmaları devam eden akreditasyon sürecinin ilk meyvesini aldık. Dün Ankara'da TOBB binasında düzenlenen sertifika ödül töreni ile odamıza da sertifikamız verildi. Akreditasyon süreci, oluşabilecek eksikliklerimizi görmemize olanak sağlayan ve hizmet kalitemizi en yükseğe taşıyan bir süreçtir. 5 yıldızlı oda sertifikamızı TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun elinden sayın valimiz Hüseyin Öner ile birlikte aldık."