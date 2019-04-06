Son Dakika Haberleri: Ardahan Tso ve Kosgeb Arasında "Mentörlük" Protokolü

Ardahan Tso ve Kosgeb Arasında "Mentörlük" Protokolü

8 dakika önce

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile KOSGEB Ardahan Müdürlüğü arasında İleri Girişimci Programları Kapsamında desteklenen işletmelere yönelik "mentörlük" çalışmaları için işbirliği protokolü imzalandı.

Ardahan Tso ve Kosgeb Arasında
Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile KOSGEB Ardahan Müdürlüğü arasında İleri Girişimci Programları Kapsamında desteklenen işletmelere yönelik "mentörlük" çalışmaları için işbirliği protokolü imzalandı.

ATSO'daki protokol imza törenine ATSO Başkanı Çetin Demirci, ATSO Genel Sekteri Aşkın Kızılkaya, KOSGEB Ardahan İl Müdürü Ramazan Sivri katıldı.

İmza töreninde konuşan ATSO Başkanı Demirci, ülkemizin endüstriyel 4.0 seviyesini aşması, katma değeri yüksek üretim ile ihracata yönelik çalışmaların yapılabilmesi için devletin ve KOSGEB'in geliştirdiği yeni destek programının bu tür girişimcilere derman olacağını söyledi.

KOSGEB Ardahan İl Müdürü Sivri ise KOSGEB'in yenilenen destek programlarında en önemli kalemlerden birinin ileri girişimci destek programı olduğunu vurguladı.

Sivri, "Bu programla orta yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında faaliyet gösteren işletmelere mentörlük hizmeti verilmesi baz alınıyor. Ticaret ve Sanayi Odası'nın belirleyeceği mentör isimlerin, bu programa dahil olan girişimcilere yol göstererek çok yönlü ortak çalışmalara imza atılacak." dedi.

Konuşmaların ardından ATSO ile KOSGEB arasında, uzman ve deneyimli kişilerin bilgilerini deneyimsiz kişilere aktardığı mentörlük protokolü imzalandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 01:01 Kaynak: AA

Ardahan, Politika
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