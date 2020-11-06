Ardahan Turizm Rehberi hazırlandı - Son Dakika

Ardahan Turizm Rehberi hazırlandı

06.11.2020 14:51
Ardahan Turizm Rehberi hazırlandı, System.String[]

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası, Serhat Kalkınma Ajansı'nın (SERKA) teknik desteğiyle Ardahan için Turizm Rehberi kitapçığı hazırladı.

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası, Serhat Kalkınma Ajansı'nın (SERKA) teknik desteğiyle Ardahan için Turizm Rehberi kitapçığı hazırladı.

SERKA'nın teknik desteği programına "Ardahan Turizm Potansiyellerini Tanıtıyor ve Markalaştırıyor" projesiyle başvuran Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası, proje kapsamında Ardahan Turizm Rehberi kitapçığı hazırladı. Türkçe ve İngilizce yayınlanan kent rehberi kitapçığında, kentin tarihi, turistik ve kültürel mirası tanıtılıyor. Kent rehberinin tanıtımı için Ardahan TSO toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Ardahan Valisi Hüseyin Öner, TSO Başkanı Çetin Demirci, SERKA Genel Sekreteri İbrahim Taşdemir, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları ile ilçe belediye başkanları katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Hüseyin Öner, SERKA desteğiyle Ardahan TSO tarafından hazırlanan kent rehberi için emeği geçenlere teşekkür etti. Kentin doğası, bitki örtüsü ve çeşitliliği, tarihi ve turistik değerleriyle önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Vali Öner, rehberin, Ardahan'ın tarihi, kültürel, gastronomik ve turistik açıdan tanıtımına ulusal ve uluslararası düzeyde katkı sağlayacağına inandığını söyledi.

Ardahan TSO Başkanı Çetin Demirci de, kentin kültürel miras, flora, hayvancılık, ekolojik tarım ve süt ürünleri açısından zengin olduğunu ve bunların tanıtımı için hazırlanan rehberin önemli bir açığı kapattığını söyledi.

Toplantıda konuşan SERKA Genel Sekreteri İbrahim Taşdemir ise "Ajans olarak en önemli önceliğimiz beşeri sermayeyi geliştirmektir" dedi. Beşeri sermayenin başta SERKA olmak üzere bölge illerindeki kurumların işbirliğiyle gelişmeye başladığını ve tersine göçle birlikte daha da güçleneceğini belirten Taşdemir, Ajansın teknik ve mali desteklerle bu sürece büyük katkı sunduğunu ifade etti. Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars'ın oluşturduğu TRA2 Bölgesinin yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekmeye başladığını dile getiren Taşdemir, "Beşeri sermayenin gelişmesi diğer sektörleri olumlu yönde etkileyecektir. Bu anlamda, tarım ve kırsal kalkınma, turizm ve küçük ölçekli sanayinin gelişmesi Ajansımızın öncelikleri arasındadır. Bölge illerinin kalkınması için kamu kurumlarının ve özel sektörün hayata geçireceği projeleri destekliyoruz. Faaliyet yürüttüğümüz dört ilimiz eşsiz güzelliklere ve kültürel değerlere sahiptir. Kurumlar arası işbirliği, tanıtım çalışmaları ve etkin projelerin hayata geçirilmesiyle bölgemizin hak ettiği gelişmeyi sağlayacağına inanıyorum" dedi.

Konuşmaların ardından toplu fotoğraf çekimiyle toplantı sona erdi. - ARDAHAN

Ardahan Turizm Rehberi hazırlandı
Ardahan Turizm Rehberi hazırlandı
Ardahan Turizm Rehberi hazırlandı

Çetin Demirci, Ardahan, Ticaret, Turizm, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ardahan Turizm Rehberi hazırlandı - Son Dakika


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