Ardahan Üniversitesi'nde görkemli mezuniyet töreni

Ardahan Üniversitesi 9. Dönem Mezunları, düzenlenen görkemli törende kep fırlatarak mezuniyet coşkusu yaşadı.

Ardahan Üniversitesi 9. Dönem Mezunları, düzenlenen görkemli törende kep fırlatarak mezuniyet coşkusu yaşadı.



Ardahan 80. Yıl Şehir Stadyumu'nda dün akşam gerçekleştirilen mezuniyet törenine; Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Ardahan Belediye Başkan Vekili Enver Güngör, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Selçuk Özdem, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şakir Aydoğan, Genel Sekreter Hadi Gergit, İl Milli Eğitim Müdürü Fikret Çerkezoğlu, Gençlik ve Spor Müdürü Bilent Akar, diğer protokol üyeleri, daire başkanları, Üniversitenin akademik- idari personeli ile öğrenci aileleri katıldı.



Mezuniyet töreni, mezun öğrenciler ve öğretim elemanlarının kortej yürüyüşüyle başladı. Açılış konuşmasını gerçekleştiren Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, öğrencileri tebrik ettikten sonra ailelerine seslenerek şunları söyledi: "Sizler bizlere ve Ardahan'a güvenerek en değerli varlıklarınız olan çocuklarını emanet ettiniz. Çocuklarınızı gurur ve mutluluk içinde sizlere teslim ediyoruz. Türkiye'nin en genç üniversitesinde okuyan ve Türkiye'nin en temiz şehri olan Ardahan'da ikamet eden kıymetli öğrencilerimizin bugün gurur günü. Hayatınızın bu yeni döneminde başarılı olacağınıza ve önemli işlere imza atacağınıza yürekten inanıyorum. Ardahan Üniversitesi için yapılan bazı yanlış değerlendirmelerin bu coşkulu töreni görünce yersiz olduğunu hepimiz görmekteyiz. Geçen yıl 1215 olan kontenjan sayımızı bu sene 1765'e çıkarttık. 2'si yüksek lisans olmak üzere 20 bölüme bu yıl ilk kez öğrenci alınacak. İnşallah daha fazla sayıda gencimiz ve özellikle Ardahanlı gençlerimiz üniversite eğitimi alacak. Ardahan Üniversitesi Kalkındırma Vakfı'nı kurma aşamasında sona gelindi. İnşallah yeni dönemde, ihtiyacı olan öğrencilerimize vakfımız aracılığıyla değerli iş insanlarımız katkılarıyla burs imkanı sağlayacağız. Siz değerli öğrencilerimizi ve çok kıymetli ailelerini bir kez daha kutluyor, yolunuz ve bahtınız açık olsun diyorum" şeklinde sözlerini tamamladı.



Ardahan Valisi Mustafa Masatlı ise mezun öğrencileri ve ailelerini tebrik ederek şunları söyledi: "Bu güzel ve anlamlı günde hepimiz heyecanlı ve gururluyuz. Üniversite eğitimini tamamlayan siz kıymetli evlatlarımızın ülkemiz için hayırlı işler yapacağına olan güvenimiz tamdır. Bu güzel şehirde okuduğunuz için çok şanslısınız. Ardahan'ı lütfen unutmayın, şehrin kalkınması ve gelişmesi için projeler üretin. Sizleri teker teker yürekten kutluyor, başarılar diliyorum."



Konuşmaların ardından Üniversiteden birincilikle mezun olan öğrencilere başarı belgeleri takdim edildi ve mezuniyet kütüğüne plaka çakıldı. Ardından; fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulundan derece ile mezun olan öğrencilere başarı belgeleri takdim edildi. Belge takdiminden sonra havai fişek gösterisi eşliğinde öğrenciler kep fırlattı. Mezun öğrenciler, günün hatırasını yaşatmak için aileleri, hocaları ve arkadaşlarıyla bol bol anı fotoğrafı çektirdi.



Tören, Grup Zamanla Alışırsın ve Çağlayan Sucu'nun verdiği konserle son buldu. - ARDAHAN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Sinop'ta kaza: 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Son Dakika! Bakan Kurum: İmar Barışı'nda süre uzatılmayacak

Sıcaklardan bunalan iki genç kanala kurdukları çarşaftan hamakla serinlediler

Erdoğan'dan 6 maddelik paylaşım