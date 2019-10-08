Ardahan ürünlerinin tanıtım protokolü

Ardahan Belediyesi ile Ardahan Ticaret ve Sanayi Odasınca (ATSO) "Ardahan'a ait ürünlerin tanıtım ve geliştirilmesi" protokolü imzalandı.

Ardahan Belediye Başkanlığındaki programa, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, ATSO Başkanı Çetin Demirci ve diğer yetkililer katıldı.

Ardahan'a ait ürünlerin tescili konusunda yaptığı çalışmalardan dolayı ATSO'ya teşekkür eden Belediye Başkanı Demir, şunları kaydetti:

"Ürünlerimizin tanıtımı ve markalaşması için Ardahanlılar başta olmak üzere ATSO'ya teşekkür ediyoruz. Bundan sonra güçlerimizi birleştirerek kendi ürünlerimize sahip çıkacağız."

ATSO Başkanı Demirci ise protokolle daha iyi bir noktaya geleceklerine inandıklarını belirterek, "Ardahan ürünlerinin kalitesini ülke çapında duyurmaya ihtiyacımız var. Ardahan Belediyesinin vereceği destekten dolayı şimdiden teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.