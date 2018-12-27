Ardahan Valiliği'ne Mustafa Masatlı Atandı
1 saat önce
ARDAHAN Valisi Mehmet Emin Bilmez, Van Valiligi'ne atandı.
ARDAHAN Valisi Mehmet Emin Bilmez, Van Valiligi'ne atandı. Bilmez'in yerine Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi Kaymakamı Mustafa Masatlı getirildi.
Ardahan'da 29 Haziran 2017'de göreve başlayan Vali Mehmet Emin Bilmez, Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Van Valiliğı'ne atandı. Vali Bilmez'in yerine ise Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi Kaymakamı Mustafa Masatlı'nın ataması yapıldı. - Ardahan
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:28 Kaynak: DHA
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