Son Dakika Haberleri: Ardahan Valiliği'ne Mustafa Masatlı Atandı

Ardahan Valiliği'ne Mustafa Masatlı Atandı

1 saat önce

ARDAHAN Valisi Mehmet Emin Bilmez, Van Valiligi'ne atandı.

Ardahan Valiliği'ne Mustafa Masatlı Atandı, System.String[]
ARDAHAN Valisi Mehmet Emin Bilmez, Van Valiligi'ne atandı. Bilmez'in yerine Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi Kaymakamı Mustafa Masatlı getirildi.

Ardahan'da 29 Haziran 2017'de göreve başlayan Vali Mehmet Emin Bilmez, Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Van Valiliğı'ne atandı. Vali Bilmez'in yerine ise Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi Kaymakamı Mustafa Masatlı'nın ataması yapıldı. - Ardahan

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:28 Kaynak: DHA

Bursa, Van, Emin Bilmez, Ardahan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dalgıç Polis, Buzları Kırıp Donmak Üzere Olan Köpeği Kurtardı Lüks Aracında İntihar Eden Gencin Kimliği Dikkat Çekti

Bursa'da Soğuk Hava Nedeniyle Atı, Naylona Sardılar Mikrofon Uzatılan Vatandaşın Hayali Muhabiri Kahkahaya Boğdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 14:24:44. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ardahan Valiliği'ne Mustafa Masatlı Atandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]