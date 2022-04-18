Ardahan Valiliğinden, devir işlemleri kentte sorun olan tekneyle ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Ardahan Valiliğinden, devir işlemleri kentte sorun olan tekneyle ilgili açıklama Açıklaması

18.04.2022 16:43
Ardahan Valiliğinden, devir işlemleri kentte sorun olan tekneyle ilgili açıklama Açıklaması

Ardahan Valiliğinden, bazı basın yayın organlarında da yer alan ve kentte sorun haline gelen "UDHB Ardahan" adlı teknenin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Gümüşhane'nin Özkürtün Belediye Başkanlığına devredilmesiyle ilgili açıklama yapıldı.

Ardahan Valiliğinden, bazı basın yayın organlarında da yer alan ve kentte sorun haline gelen "UDHB Ardahan" adlı teknenin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Gümüşhane'nin Özkürtün Belediye Başkanlığına devredilmesiyle ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, teknenin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 2017 yılında Çıldır ilçesinin turizm potansiyeli göz önünde bulundurularak Ardahan İl Özel İdaresine tahsis edildiği hatırlatıldı.

Hava şartlarına bağlı olarak oluşan dalgalar neticesinde söz konusu teknenin bağlı bulunduğu iskelenin 2018'de yıkıldığı ve teknenin kullanılmadığı ifade edilen açıklamada, iskelenin onarımı için girişimlerin yapıldığı aktarıldı.

Bakanlığın söz konusu teknenin Gümüşhane'nin Özkürtün Belediye Başkanlığına devri ile ilgili iş ve işlemlere başlanılması için Ardahan Valiliğini bilgilendirdiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Valiliğimizce ilgili teknenin ilimizde hizmete devam etmesi hususunda Bakanlık nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuştur. UDHB Ardahan adlı teknenin devrine ilişkin tasarruf hakkı Bakanlığa ait olup, Gümüşhane Özkürtün Belediye Başkanlığı'na devrinin istenmesi tesadüfidir. Sayın Valimizin Gümüşhaneli olması gerekçe gösterilerek özellikle bahsi geçen belediye başkanlığına devredildiği yönünde çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bununla birlikte, öne sürülen illiyet bağı gerçekle en küçük bir ilgisi olmayan yakıştırmadan ibarettir."

Öte yandan Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığında (ATSO) bir araya gelen bazı sivil toplum kuruluşları ise teknenin başka bir kente devredilmesine tepki gösterdi.

YORUMLAR
500
Bodrum'da Turizm Haftası etkinliklerle kutlandı Bodrum'da Turizm Haftası etkinliklerle kutlandı Karaşar'daki eski kütüphane, kültür evine dönüştürülüyor Karaşar'daki eski kütüphane, kültür evine dönüştürülüyor

Gümüşhane, Özkürtün, Ardahan, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ardahan Valiliğinden, devir işlemleri kentte sorun olan tekneyle ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
16:46 Tanzanya'da nehre düşen 6 kişiyi aç timsah yuttu! Halkın psikolojisi bozuldu
16:42 Ünlü sanatçı İlham Gencer itiraf etti: 70 yıldır oruç tutuyorum
16:17 Merkez Bankası konut fiyatlarındaki rekor artışı duyurdu: İstanbul'da yüzde 106, Muğla'da yüzde 117
16:12 MasterChef Danilo fena yakalandı! İşte yeni aşkıyla sarmaş dolaş pozları
16:07 Ferhat Gündoğdu istifa etti, MHK'nin yeni başkanı Sabri Çelik oldu
15:57 Son Dakika: 2022 yılı hac kontenjanı belli oldu! Bu yıl Türkiye'den 37 bin 770 kişi hacca gidecek
15:52 Ukrayna'nın esir aldığı muhalif lider Medvedçuk kamera karşısına geçti ve "Beni esir askerlerle takas edin" dedi
15:52 Acun Ilıcalı TFF Başkanlığı için aklındaki isimleri sıraladı! İşte o iki aday
15:46 KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonucunu Kürt oyları belirleyecek
15:41 Ekipler, Aksaray-Adana karayolunu kum fırtınası sebebiyle ulaşıma kapattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2022 16:53:32. #1.11#
SON DAKİKA: Ardahan Valiliğinden, devir işlemleri kentte sorun olan tekneyle ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement