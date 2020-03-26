Ardahan Valiliğinden vatandaşlara

Ardahan Valiliği yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sosyal izolasyonun önemine işaret ederek, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarını istedi.

Valilikten yapılan açıklamada, koronavirüs nedeniyle özellikle gençlerin çarşı, pazar gibi alanlarda dolaşmalarının ve topluca hareket etmelerinin doğru olmadığı aktarıldı.

Salgınının genç-yaşlı demeden herkesin hayatını tehdit ettiği vurgulanan açıklamada, "Bu tehdidi engellemenin tek yolu sosyal izolasyon, yani mecbur kalmadıkça çarşı ve pazara çıkmadan evlerimizde kalmak ve mümkün mertebe eş, dost, akraba ziyareti yapmamaktan geçmektedir." denildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle herkesin bu süreyi evde geçirmesi istenen açıklamada, "Ancak, gençlerimiz başta olmak üzere, tüm vatandaşlarımızın uyarıları dikkate almadıkları, yoğun bir şekilde çarşı, pazara çıktıkları ve topluca bir arada bulundukları görülmektedir." ifadelerine yer verildi.