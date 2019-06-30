Son Dakika Haberleri: Ardahan Valiliğinin "meraların korunması kararı"na destek
Son Dakika Güncel Haber

Ardahan Valiliğinin "meraların korunması kararı"na destek

12 dakika önce

Ardahan Valiliğinin, kontrolsüz hayvan göçü veya aşırı otlatma ile zarar gören meraların korunup öncelikle yöre halkına tahsis edilmesi yönündeki kararına Genç Parti Ardahan İl Başkanlığı destek verdi.

Ardahan Valiliğinin
Ardahan Valiliğinin, kontrolsüz hayvan göçü veya aşırı otlatma ile zarar gören meraların korunup öncelikle yöre halkına tahsis edilmesi yönündeki kararına Genç Parti Ardahan İl Başkanlığı destek verdi.
Genç Parti Ardahan İl Başkanı Cihan Çoban ve partililer, Valiliğin meralarla ilgili kararına destek amacıyla Ardahan-Kars kara yolu Çamlıçatak mevkisindeki meralarda bir araya geldi.
Çoban, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, söz konusu kararın Ardahan'ın öncelikli geçim kaynağı olan hayvancılığın geleceği için çok önemli olduğunu söyledi.
Uygulama ile bu sezon meraların veriminin arttığını ifade eden Çoban, şöyle konuştu:
"Meralarımızın korunması konusunda valiliğin aldığı kararı, Genç Parti olarak sonuna kadar destekliyoruz. Bu vesileyle bölgenin hayvancılığının önemi bir kez daha gün yüzüne çıktığına inanıyoruz. Biz de parti olarak ilimizin hayvancılığı ve ekonomisinin gelişmesi için çalışıyoruz. Hayvancılık ilimiz için çok önemli olduğunu görüyoruz. Valimiz Sayın Mustafa Masatlı'nın aldığı bu kararın ilimiz için faydasını gözlemlemekteyiz. Dolayısıyla bizler buna tam destek veriyoruz."
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 01:26 Kaynak: AA
Kars, Genç, Ardahan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması Lazio, Yunus Akgün için 3 milyon euroyu gözden çıkardı Şantiyeye inen ayı, bekçinin attığı topla oynadı Bağlar Belediyesi Başkan Yardımcılığına getirilen AK Partili'nin maaşı 160 TL yapıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.6.2019 13:38:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ardahan Valiliğinin "meraların korunması kararı"na destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]